Giornata dei viaggi dell’uomo nello Spazio, i migliori film sul tema

20/21 ©Webphoto

CAPRICORN ONE (1978) - Il film di Peter Hyams si inserisce nel filone del thriller con congiura governativa ispirandosi alla teoria del complotto sull’allunaggio, che si era diffusa negli anni Settanta. Il film racconta dell’’immaginaria missione Capricorn One per il pianeta Marte, che in realtà è una messinscena con gli astronauti costretti a recitare in un set segreto nel deserto