First Man, storia del primo uomo sulla Luna

Ci sono imprese straordinarie che meriterebbero di essere raccontate all’infinito. Una di queste è senza dubbio l’allunaggio il 20 luglio 1969 della missione nota come Apollo 11. Proprio il percorso che ha portato Neil Armstrong a essere il primo uomo a metter piede sulla Luna è al centro di First Man – Il primo uomo, pellicola di Damien Chazelle



Il regista noto per Whiplash e per il premiatissimo La La Land è andato sul sicuro, in quanto al cast, arruolando per la sua “incredibile missione” dei veri e propri fuoriclasse come Ryan Gosling (con cui aveva già collaborato proprio in La La Land) nel ruolo di Neil Armstrong, Claire Foy in quello della moglie Janet e altri bravissimi comprimari come Corey Stoll, Pablo Schreiber, Jason Clarke e Kyle Chandler.



First Man ripercorre le tappe principali che portarono Armstrong sulla Luna, a partire dalla tragica morte della figlia e al susseguente arruolamento nella NASA, fino al comando della missione Apollo 11, passando per la tragica fine dell’equipaggio dell’Apollo 1 e per l’incidente a cui sopravvisse lo stesso Neil.



La cronaca degli eventi fatta da Chazelle è volutamente asciutta e scevra di epicità. Scelta senza dubbio azzeccata, perché una simile impresa è già carica di suo di risvolti emotivi e cercare di accentuarli avrebbe comportato il rischio di scivoloni nella retorica.

First Man - Il primo uomo è stato candidato per ben quattro premi Oscar e ha vinto la statuetta per i Migliori effetti speciali. Fra gli altri riconoscimenti concessi alla pellicola di Chazelle figura anche un Golden Globe per la Miglior colonna sonora originale.