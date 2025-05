Wella, alla Camera dei Deputati premiati i migliori Saloni italiani

Il 21 maggio, presso la Sala Matteotti, una delle sedi più prestigiose della Camera dei Deputati, ha avuto luogo la quinta edizione della cerimonia di premiazione Arti e professioni dell’eccellenza italiana – Premio Wella ai migliori saloni italiani, il riconoscimento istituzionale creato dall’azienda leader nel mercato professionale dell’haircare per celebrare la professione dell’acconciatore e valorizzare l’eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo. Un mestiere profondamente radicato nel nostro Paese, che è una figura di riferimento all’interno di un mercato in evoluzione dove innovazione e sostenibilità, internet e online, espansione e cultura globale stanno tracciando un percorso in crescita della cosmesi professionale. “Il settore dell’acconciatura rappresenta un autentico patrimonio culturale e professionale del nostro Paese, che merita di essere riconosciuto, tutelato e valorizzato. Come azienda da sempre vicina ai professionisti del settore, ci impegniamo attivamente da anni per sostenere la categoria: dalla proposta di un albo professionale, alla richiesta di una riduzione dell’IVA, fino alla promozione di percorsi formativi strutturati per i giovani che scelgono questa carriera. Crediamo fermamente che il dialogo costante tra imprese, associazioni di categoria e istituzioni sia fondamentale per costruire insieme un futuro più solido e qualificato per tutta la filiera”, ha dichiarato Marco Vurro, Direttore Comunicazione Wella Italia. “Il settore dell’acconciatura rappresenta un patrimonio professionale e culturale del nostro Paese, che merita di essere riconosciuto, tutelato e valorizzato”, ha aggiunto Athina Nikolaidou, General Manager Italy & Greece Wella Company.