2001: Odissea nello spazio, 53 anni fa usciva il film di Kubrick

A proposito del monolito nero di 2001 Odissea nello spazio Kubrick dichiaro: "Si discuteva dei mezzi per tradurre una creatura extraterrestre in modo che fosse sconvolgente, come lo sarebbe stato realmente. Presto fu chiaro che non si può immaginare l'inimmaginabile. Il massimo che si può fare è cercare di rappresentarlo in qualche modo artistico che comunichi qualcuna delle sue qualità. Così decidemmo per il monolito nero. che ha certo in sé qualcisa dell'archetipo junghiano ed è anche un simpatico esempio di arte minimale"

