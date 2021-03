Come si svolgeranno gli Academy Awards? Chi sono i candidati italiani? Dove sarà possibile seguire la cerimonia? (Spoiler: in diretta su Sky!). Ecco cosa c'è da sapere sull'evento cinematografico dell'anno

Oscar 2021: cosa sappiamo finora

Quando si svolgeranno gli Oscar 2021

approfondimento

Tradizionalmente, gli Academy Awards si svolgono attorno a febbraio. Quest'anno, però, a causa della pandemia da Covid, la cerimonia di premiazione è slittata in avanti sia per valutare l'andamento dell'epidemia e di conseguenza le modalità di svolgimento, sia perché in questa situazione eccezionale sono stati modificati, come vedremo a breve, i criteri di ammissione dei film potenzialmente in lizza per una statuetta. Gli Oscar 2021, quindi, si terranno nella notte di domenica 25 aprile, due mesi dopo la data prevista inizialmente (28 febbraio.



Dove si svolgeranno gli Oscar 2021

La cerimonia avrà luogo come di consueto all'interno del Dolby Theatre di Los Angeles, sebbene, ovviamente, secondo modalità peculiari per attenersi alle norme sanitarie in vigore per fronteggiare la pandemia. Alla location principale se ne aggiunge una secondaria: la Union Station di L.A.

Dove si può vedere la cerimonia degli Oscar 2021?

La cerimonia degli Oscar sarà trasmessa in diretta su Sky, sul canale dedicato Sky Cinema Oscar®, canale 303, che si accenderà da sabato 17 a venerdì 30 aprile, con oltre 90 film premiati nelle precedenti edizioni, disponibili anche on demand su Sky e NOW TV.

Come si svolgeranno gli Oscar 2021

Al contrario dei Golden Globe, per questa cerimonia degli Oscar niente collegamenti via Zoom (anche se è probabile un'apertura nei confronti di chi dovrebbe arrivare dall'estero). Gli Academy Awards 2021 si svolgeranno dal vivo, anche se in presenza ci saranno soltanto i registi, gli attori e i professionisti del cinema candidati in una delle categorie. Sì al consueto sfoggio di abiti eleganti, ma con una serie di dovute misure sanitarie per garantire lo svolgimento dell'evento in tutta sicurezza. Confermate, al momento due location

Chi condurrà la cerimonia degli Oscar 2021?

Come peraltro negli ultimi due anni, anche agli Oscar 2021 (prodotti, fra gli altri, dal regista Steven Soderbergh) non ci sarà un conduttore unico.