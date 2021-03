Ci sarà anche un po' di tricolore in questa edizione degli Academy Awards, con Io sì di Laura Pausini in lizza come Miglior canzone e il Pinocchio di Garrone candidato per Migliori costumi e Miglior trucco

Come da programma, sono state annunciate (qui il live) le nomination agli Academy Awards 2021: ecco quindi svelati i film, i registi, gli attori e i professionisti del cinema in lizza per aggiudicarsi una preziosa statuetta alla 93ᵅ edizione degli Oscar, in programma il 25 aprile (in diretta su Sky Cinema Oscar, canale 303) Nel novero delle candidature agli Oscar 2021 c’è, come spesso avviene, anche un po’ di Italia: tre, quest’anno, le categorie in cui sono in gara artisti “di casa nostra”.



La prima rappresentate italiana agli Oscar sarà Laura Pausini, candidata per la Miglior canzone con Io sì (Seen), brano tratto da La vita davanti a sé di Edoardo Ponti, già premiato di recente ai Golden Globe. Con testo di Laura Pausini e Niccolò Agliardi e musiche di Diane Warren, la canzone è tra le favorite in competizione.



