Kaley Cuoco, la mitica Penny di The Big Bang Theory, è candidata come miglior attrice in una serie commedia o musicale per The Flight Attendant. Ecco il video con la sua reazione molto commuovente alla notizia della nomination. Comunque vada, l’attrice ricorderà questo momento per il resto della sua vita…

