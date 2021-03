Golden Globes 2021, trionfa Laura Pausini: "Io sì" la miglior canzone

Sono passate da poco le 3 del mattino in Italia, quando dalla cerimonia dei 78^ Golden Globes arriva una notizia attesa e bellissima per tutta la nostra musica: Io sì di Laura Pausini , Niccolò Agliardi (co-autore del testo) e Diane Warren (autrice della musica) ha vinto il Golden Globe ( SEGUI LA DIRETTA ) per la miglior canzone.

Io sì (Seen nella versione internazionale) compare sui titoli di coda di La vita davanti a sé, il film Netflix con Sophia Loren nel ruolo di un'ex prigioniera di un campo di concentramento che deve occuparsi di un bambino senegalese nella Bari di oggi: il film di Edoardo Ponti è stato molto apprezzato negli States, tanto da aver ottenuto una candidatura come miglior film straniero. Per Laura Pausini è l'ennesimo riconoscimento internazionale di una carriera quasi trentennale, in cui può vantare un Grammy Awards (vinto nel 2006 per Escucha, miglior album pop latino) e quattro Grammy Latin Awards (2005, 2007, 2009, 2018). Ovviamente collegata in diretta da casa sua, la popstar romagnola ha ringraziato i giurati e non ha trattenuto la propria gioia, come si vede anche nel video qui sotto...