Covid, ministro Franceschini: “Italia riapra prima cinema e teatri”

Il ministro della Cultura Dario Franceschini, in un’intervista al Corriere della Sera, ha spiegato che si sta ragionando "perché progressivamente, nelle condizioni di massima sicurezza, si vada alla riapertura di tutti i luoghi della cultura". La chiusura di teatri, cinema e sale da musica "è stata un dolore, ma inevitabile”, ha detto Franceschini. “Abbiamo cercato di accompagnare con misure straordinarie il sostegno a imprese e lavoratori del settore". Interventi che "sto riproponendo in modo consistente per il nuovo decreto Ristori". Ad oggi, "teatri e cinema sono chiusi in Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Portogallo - aggiunge - ma siccome l'Italia è l'Italia vorrei che fossimo i primi a riaprire. L'operazione va fatta non con i proclami né con gli annunci ma per passi possibili”.