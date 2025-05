9/15 ©Webphoto

TRA GLI ANNI '80 E '90 - Nel 1985, nel mezzo degli studi, Shields firma la sua prima autobiografia, On Your Own. Laureatasi in Letteratura francese del 1987, riprende a recitare. I ritmi sono però meno intensi rispetto a una volta e si dedica a progetti più sporadici: il film Brenda Starr (anche questo un grande flop), qualche comparsata in produzioni di successo come i Simpson e Friends e sbuca anche a Broadway per un revival di Grease