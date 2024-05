La madre della sposa, trama, cast e cosa sapere sulla commedia Netflix

Sono bastati pochi giorni a Brooke Shields, Miranda Cosgrove e i loro compagni d'avventura per balzare in cima alle preferenze del pubblico del piccolo schermo, specie di quello che non riesce a fare a meno delle commedie romantiche . La madre della sposa , su Netflix dallo scorso 9 maggio, con i suoi equivoci, la sua miscela di ambientazioni paradisiache e un cast di volti amati del cinema e della tv, ha la formula perfetta per chi è in cerca di spensieratezza , colpi di scena , divertimento ed emozione. Ecco, trama, cast e curiosità del film di Mark Waters.

Lana Winslow (una bellissima mamma single interpretata da Brooke Shields ) più che entusiasta all'idea di volare in Thailandia per le nozze improvvise di sua figlia Emma , scopre ben presto che uno dei giorni più belli della sua vita ha tutte le carte in regola per trasformarsi in un incubo. Appena giunta sull'isola che farà da cornice al matrimonio, scopre che RJ , il suo futuro genero , è il figlio dell'ultima persona che avrebbe mai voluto incontrare sulla Terra, Will Jackson, il ragazzo che le ha spezzato il cuore quando erano al college . Nonostante le sue resistenze, Lana non smette di subire il fascino di Will (l'attore Benjamin Bratt ), col quale si ritroverà a passare più tempo di quanto vorrebbe. Tra i due ex innamorati si fa largo Lucas, un attraente giovane pretendente (che ha il volto di Chad Michael Murray ), incontrato da Lana nel resort di lusso dove si svolgono le vicende.

Il cast e le location da sogno della commedia



Il primo amore è difficile da scordare e può ripresentarsi a distanza di molti anni. Questa la lezione appresa da Lana, la protagonista de La mamma della sposa, un film che sfrutta tutte le trovate tipiche delle rom-com, un genere che vanta titoli di successo in ogni tempo e sul quale sembrano voler puntare oggi tutte le loro energie anche le maggiori case di produzione (vedi i casi di Tutti tranne te e The Idea of You).

Brooke Shields, che deve la sua fama di attrice anche a numerose commedie (l'ultima nella sua filmografia è ancora un titolo Netflix distribuito per la stagione delle feste 2021, Un castello per Natale), è perfettamente a suo agio nei panni della mamma single che, invece di badare a sua figlia (qui interpretata da Miranda Cosgrove, la indimenticabile Carly Shay di iCarly), è totalmente presa dal compito di trovare un difficile equilibrio nella sua vita sentimentale.

Tra una gag e l'altra, di cui il film è ricco - come mostrano le immagini del trailer diffuso a un mese dalla messa in onda del titolo - la sceneggiatrice Robin Bernheim ha trovato il modo di inserire anche delle sequenze che aprono la riflessione sul rapporto madre-figlia in un mondo dove non si è sempre in tempo per innamorarsi.

Compongono il resto del cast anche gli attori Sean Teale, Rachel Harris e Wilson Cruz. La pellicola è stata girata principalmente in due resort dell'isola di Phuket, in Thailandia.

Durante le riprese, avvenute la scorsa primavera, il cast si è riunito per i festeggiamenti dei trent'anni di Cosgrove, che è stata raggiunta per l'occasione anche da sua madre nel giorno della festa della mamma, il 14 maggio. Il giorno successivo, sul set, la protagonista Brooke Shields è stata raggiunta, invece, da sua figlia Rowan la quale ha voluto festeggiare con l'attrice i suoi venti anni. Per Cosgrove la sua esperienza personale ha avuto peso nel modo in cui ha caratterizzato il suo personaggio. La sua esperienza di figlia, nella vita reale, l'ha aiutata ad essere una perfetta figlia di Brooke Shields sullo schermo.