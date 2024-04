I primi scatti della pellicola del candidato all'Oscar Richard LaGravenese mostrano l'affiatamento tra l'attrice premio Oscar e l'attore di “The Iron Claw”, di nuovo insieme dopo l'esperienza di “The Paperboy”. La pellicola si candida ad essere uno dei titoli di punta della prossima estate



Il 2024 potrebbe essere un buon anno per gli amanti delle commedie romantiche, vista la quantità di pellicole catalogabili sotto questo genere in uscita e in produzione.

Dopo l'exploit di Tutti tranne te e alla vigilia del debutto in streaming di The Idea of You, arrivano le prime immagini di A Family Affair, il nuovo film scritto da Carrie Solomon e diretto dal candidato all'Oscar Richard LaGravenese con Nicole Kidman e Zac Efron, innamorati (sul set) e più complici che mai.

Della pellicola, che arriverà in streaming su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il prossimo 28 giugno - visibile anche su Sky Q e Now - sono ora disponibili le foto di alcune scene. Ecco cosa raccontano.

A Family Affair: la trama con tre protagonisti Dopo il rinvio dovuto allo sciopero delle maestranze di Hollywood (l'uscita della pellicola era inizialmente prevista per lo scorso autunno), Netflix scalda i motori in vista della distribuzione, tra poco meno di due mesi, di A Family Affair, diffondendo i primi scatti dei protagonisti della pellicola che è stata girata nell'estate del 2022.

Le immagini mostrano gli attori Zac Efron e Joey King (la statunitense conosciuta per i film della saga The Kissing Booth) affiancati da Nicole Kidman nei panni dei rispettivi personaggi: la superstar Chris Cole, la sua assistente Zara e sua madre.

I primi due condivideranno ben più della sfera professionale quando il dongiovanni Cole finirà per conquistare il cuore della madre della sua collaboratrice. Gli scatti, condivisi in esclusiva da People Magazine mettono in rilievo lo strano rapporto tra i tre e fanno leva sulla complicità tra Kidman ed Efron.

Le due stelle del grande schermo si tengono per mano mentre passeggiano per strada di notte in un'immagine diventata virale che esprime tutto il romanticismo della storia.

Efron ha descritto l'intesa tra i due personaggi come “naturale e divertente”. Sempre a People ha raccontato le emozioni, miste a un po' di nervosismo, del tornare sul set a recitare con una leggenda come Nicole Kidman, un'attrice che lui reputa fantastica e che proprio in questi giorni è stata insignita del prestigioso premio alla carriera dell'AFI, American Film Institute. Efron aveva diviso la scena con la veterana di Hollywood più di dieci anni prima per la pellicola The Paperboy. Lì, però, l'atmosfera era parecchio diversa. vedi anche Nicole Kidman riceve l'AFI Life Achievement Award. FOTO

Nel cast anche Kathy Bates Se in The Paperboy Zac Efron e Nicole Kidman si sono messi alla prova con scene ad alto contenuto erotico, in A Family Affair i due sperimentano un amore romantico che porterà a conseguenze divertenti.

LaGravenese, già regista di P.S. I Love You e autore della sceneggiatura candidata agli Oscar de La leggenda del re pescatore, ha evidenziato come in questa commedia degli equivoci i ruoli tra adulti e ragazzi si ribaltino.

È Zoey King a riportare la madre coi piedi per terra quando quest'ultima si prende una cotta per il giovane Efron che le restituisce nuovamente la gioia di vivere.

Dalle immagini in anteprima sembra chiaro che Zara avrà la peggio tra i due innamorati. In una foto di scena sembra aver preso una botta in faccia e si cura con del ghiaccio tra gli sguardi colpevoli di sua madre e del suo capo. In un'altra foto c'è Kathy Bates, anche lei coinvolta nel progetto. Nel cast della pellicola ci sono anche Liza Koshy, Gissette Valentin e Olivia Macklin.

Netflix ha descritto la rom-com come un film dove si affrontano le conseguenze imprevedibili dell'amore, del sesso e dell'identità, tematiche che sono tornate a spopolare a Hollywood dove gli studios stanno puntando nuovamente sulle commedie romantiche, un genere che storicamente ha sempre incontrato il favore del pubblico al box office e che adesso sta conquistando anche il pubblico della tv in streaming.

