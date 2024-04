12/23 ©Webphoto

The Old Oak - Sky Cinema Due. L’Old Oak è l’ultimo pub aperto di una cittadina mineraria caduta in disgrazia, tenuto in piedi da TJ Ballantyne. L’uomo, tuttavia, rischia di perdere una parte della clientela quando nel quartiere vengono accolti alcuni rifugiati siriani. Riuscirà a trasformare il pub in un luogo di incontro tra due culture diverse? In arrivo il 27 aprile