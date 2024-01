Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, ecco il teaser ufficiale

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo in Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, l’attesissima seconda parte del nuovo kolossal di stampo sci-fi nato dalla mente di Zack Snyder. Il secondo capitolo della serie sarà disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) a partire dal 19 aprile 2024.



Soltanto un paio di settimane fa in tantissimi sono accorsi sulla piattaforma di streaming per guardare Rebel Moon: Parte 1: Figlia del Fuoco. Non è ancora possibile sapere come finirà la prima parte, dato che la conclusione della storia della guerriera Kora, interpretata da Sofia Boutella, deve ancora arrivare, tuttavia la pubblicazione del teaser trailer della seconda parte ci suggerisce quale sarà la direzione che lo show prenderà.

Inoltre anche le parole di uno dei membri del cast ha dato alcuni suggerimenti: intervistato da GamesRadar+, Ed Skrein, che nello show interpreta l’ammiraglio Atticus Noble, ha rivelato che per la seconda parte della serie Zack Snyder ha voluto ispirarsi a un celebre film del collega (e suo caro amico) Christopher Nolan: Dunkirk. Non soltanto la pellicola di Nolan avrebbe ispirato Snyder, secondo la testimonianza dell'attore.



“Ricordo che Zack disse che per il secondo film voleva un’atmosfera alla Dunkirk, in cui c’è spazio per respirare all’inizio, ma quando la storia ingrana, ingrana davvero alla grande. Un po’ come Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re, in cui lo spettatore pensa: 'Okay, ho capito dove stanno andando a parare. Ora non mi resta che rilassarmi, mangiarmi i miei popcorn e vedere che succede’”, queste sono state le parole di Skrein ai microfoni di GamesRadar+.

Questi “spoiler” (si fa per dire) proposti dall’interprete di Atticus Noble suggeriscono che la parte numero 2 dello show sarà connotata da un inizio piuttosto lento che poi culminerà in alcune sequenze action caratterizzate da un'intensità maggiore. Inoltre si evince che il focus non sarà soltanto sui personaggi ma anche sull’entertainment e sul sapore squisitamente action.



Potete guardare il teaser trailer di Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.