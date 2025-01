Guè e Rose Villain tornano a lavorare insieme per Oh Mamma Mia

A febbraio entrambi gli artisti saranno in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Guè affiancherà Shablo con Joshua e Tormento sulle note del brano La mia parola, Rose Villain presenterà Fuorilegge

Guè e Rose Villain sono tornati a collaborare per il brano Oh Mamma Mia contenuto nel nuovo progetto discografico del rapper. La voce di Bling Bling (Oro) ha distribuito anche il videoclip ufficiale della canzone.

guè e rose villain, fuori oh mamma mia

A pochi mesi di distanza dall’uscita della hit Come un tuono, contenuta nell’album Radio Sakura di Rose Villain (FOTO) e certificata con ben quattro dischi di platino, i due artisti sono tornati a collaborare. Guè ha scelto Oh Mamma Mia come primo singolo estratto dall’album Tropico del Capricorno, pubblicato venerdì 10 gennaio. Distribuito anche il video della canzone.