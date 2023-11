Rebel Moon, il trailer del primo film Figlia del fuoco

Il primo capitolo della nuova saga sci-fi di Zack Snyder arriverà in streaming il 22 dicembre. Il seguito, atteso per aprile 2024. Dal soggetto, ispirato tra gli altri a Guerre Stellari, anche fumetti e una serie animata

Gli appassionati di storie fantasy, sia sulla carta che sullo schermo, possono segnare in agenda l'uscita in streaming di Rebel Moon - Parte Uno: Figlia del fuoco, primo capitolo della nuova epopea d'azione ambientata nella galassia ideata da Zack Snyder, che ha firmato soggetto, sceneggiatura e regia.

Nel trailer ufficiale del lungometraggio, disponibile anche in italiano, un assaggio delle atmosfere della nuova epopea che sarà visibile su Netflix dal 22 dicembre - titolo disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now. Ecco i dettagli della trama, della produzione e i nomi dei componenti del cast.

Un nuovo universo narrativo di Zack Snyder

Zack Snyder, conosciuto per aver firmato successi come 300, Watchmen e diversi titoli del DC Extended Universe, tra cui spiccano Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League, è ormai completamente immerso nel suo ultimo progetto che lo ha impegnato per almeno un decennio, la cui prima parte sarà a breve consegnata al giudizio del pubblico.

Rebel Moon - Figlia del Fuoco è solo l'inizio di una nuova avventura intergalattica che comincia sul piccolo schermo e che si espande, secondo i piani, con una storia a fumetti, un podcast e una serie animata.

Per ora, gli spettatori che si sono fatti incuriosire dal trailer, possono iniziare ad appassionarsi alla storia di di Kora, interpretata dall'attrice Sofia Boutella, con un primo film, Rebel Moon - Parte Uno: Figlia del fuoco disponibile dal 22 dicembre, e un secondo, Rebel Moon - Parte 2: la sfregiatrice, che debutterà su Netflix il 19 aprile 2024.

La storia, ambientata nello stesso universo narrativo di Army of Dead, pellicola di Snyder del 2021, si può considerare un omaggio a Star Wars ma anche a Il Trono di Spade, a tutti quei cult che hanno forgiato la creatività dell'ideatore il quale, insieme a Netflix, scommette tutto su questo prodotto costruito con toni epici e che promette scontri e battaglie tra popoli e galassie lontane.

Figlia del fuoco: la trama e il cast

Rebel Moon: Figlia del fuoco è incentrato sulle avventure di Kora (Boutella), una donna dal passato misterioso, chiamata a radunare un esercito di guerrieri provenienti da altri pianeti per combattere la minaccia di un esercito invasore guidato dal tiranno Balisarius.

In questa prima parte, la ricerca e la costituzione del gruppo di guerrieri è intervallata dal racconto del passato della protagonista che verrà ricostruito a poco a poco incuriosendo lo spettatore.

Oltre alla protagionista, in questa prima parte vengono introdotti Charlie Hunnam (il sodato mercenario Kai), Fra Fee (Balisarius) e Ed Skrein (il suo braccio destro, l'ammiraglio Atticus Noble). Nel cast figurano anche Michiel Huisman, Jena Malone, Corey Stoll, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Djimon Hounsou, Ingvar Eggert Sigurdsson, Cleopatra Coleman e Ray Fisher.

La pellicola sarà proiettata anche in sale selezionate ma solo negli States. Per i fan del cinema forte di Snyder, di entrambi i film sarà preparata una director's cut con 50-60 minuti di girato extra. La versione ridotta è adatta alle famiglie.

