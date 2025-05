4 Ristoranti, la Migliore osteria verace di Roma Est con Lillo. FOTO

Per celebrare il decimo compleanno dello show in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, è arrivato il primo episodio speciale. Per la prima volta, Chef Alessandro Borghese ha accolto un ospite, Lillo, che ha cercato con lui la Migliore osteria verace di Roma Est e ha assegnato il "bonus Lillo". I quattro ristoratori Alberto, Emiliano, Loredana e Marcello si sono sfidati a colpi di fornelli. Hostaria 100Celle di Marcello ha vinto l'ambito titolo. 4 Ristoranti è in esclusiva su Sky e in streaming su NOW