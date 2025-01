9/10

Ristorante Capannina Ciccio di Silvia è una location su tre piani, spaziosa, ampia e luminosa. Dalla terrazza superiore si possono ammirare sia le famose cave di marmo che il Porto. Per la ristoratrice, con uno Special senza pane ammollato nel latte non si può parlare di tradizione! La sua versione, infatti, segue la ricetta carrarina e non ammette alterazioni di alcun tipo. Guadagna 88 punti: la location è apprezzata, ma menù e Special non convincono fino in fondo. Pareri discordanti su servizio e conto, per alcuni adeguati e per altri meno

