Oasis, c'è la mamma dei fratelli Gallagher dietro il tour di reunion

La mamma è sempre la mamma, anche quando sei Liam o Noel Gallagher.

Emerge soltanto ora che se c'è qualcuno che devono ringraziare vivamente per la reunion degli Oasis, quella è proprio lei, la madre dei due fratelli Gallagher.

La mamma di Noel e Liam, Peggy Gallagher (nata Margaret Sweeney), dice di essere stata la "mandante" della reunion della band dei suoi figli. In un’intervista rilasciata prima dell’inizio della tournée Live '25, la genitrice dei “fratelli-coltelli” del britpop ha svelato di aver giocato un ruolo cruciale nella riunione del gruppo, affermando senza esitazione di essere stata l’artefice del ricongiungimento tra i suoi due ragazzi. La tanto attesa reunion di uno dei gruppi-simbolo del pop targato UK è ormai alle porte e a far parlare è una dichiarazione che arriva direttamente dal cuore della famiglia Gallagher, quella per cui per il ritorno della leggenda del britpop va dato “a Cesare quel che è di Cesare”. O meglio: a Peggy quel che è di Peggy…

La band di Manchester è pronta a risalire sul palco con un tour che partirà il 4 luglio 2025 dal Principality Stadium di Cardiff e che si concluderà il 23 novembre allo Estádio do Morumbi di San Paolo, in Brasile. Tra le date annunciate, spiccano anche i cinque concerti previsti a Heaton Park, nella loro città natale, e altrettanti allo stadio di Wembley, a Londra. Si tratterà della prima volta, dopo lo scioglimento avvenuto nel 2009, in cui i fratelli Gallagher torneranno a condividere il palco.

E tutto questo lo si deve a mammà...

Peggy Gallagher: “Sì, sono stata io la mandante” Durante l’intervista rilasciata al Mail on Sunday irlandese, riportata da Metro UK, a Peggy Gallagher è stato chiesto se avesse contribuito a riportare insieme i due musicisti. La sua risposta è stata diretta: “Sì, sono stata io la mandante. Ma dai, non era ovvio che prima o poi sarebbe successo?”. La donna ha poi chiarito che, nonostante il suo intervento, la decisione finale è dipesa unicamente da Noel e Liam: “È stata comunque una loro scelta. Non puoi costringere qualcuno a fare qualcosa che non vuole fare”. Approfondimento Oasis, la nuova foto di Liam e Noah Gallagher per lo spot Adidas

Una madre sollevata, ma preoccupata All’età di 82 anni, Peggy ha confessato il proprio sollievo nel vedere i suoi figli nuovamente uniti dopo anni di incomprensioni e rapporti tesi. “È bello, perché nessuno vuole vedere i propri figli litigare, giusto?”, ha dichiarato, sottolineando quanto questo momento rappresenti una conquista anche dal punto di vista personale. Tuttavia, ha ammesso di sentirsi anche piuttosto stressata per l’evento: “Sarò felice quando tutto sarà finito, perché mi stressa troppo”, ha spiegato. Approfondimento Gli Oasis suonano insieme dopo 16 anni: un audio dalla sala prove

Un appuntamento a Dublino, se il ginocchio lo permette Nel prosieguo dell’intervista, Peggy ha manifestato il desiderio di partecipare almeno a una delle date del tour. Ha espresso l’intenzione di assistere al concerto che si terrà a Dublino ad agosto, a condizione che riesca a muoversi dopo una recente operazione al ginocchio. “Spero di riuscire ad andare al concerto degli Oasis a Dublino, se riesco a camminare un po’. Questo è il mio piano... sarà fantastico”, ha dichiarato. Approfondimento Liam e Noel Gallagher, svelato l'allenamento in vista del tour

Un passato difficile, un presente di unità Peggy è da sempre una figura fondamentale nella vita dei suoi figli, soprattutto dopo un’infanzia segnata dalla violenza domestica. Allontanatasi dal marito Tommy, che si comportava in modo abusivo, ha cresciuto i suoi tre figli Noel, Liam e Paul da sola. Nel 2018, Liam Gallagher ha rievocato quel periodo: “Avevo circa sette anni quando mia mamma lasciò mio padre. Lui era sempre fuori, faceva risse, picchiava mia madre, Noel e Paul. Me no, mai. Poi una notte, mentre lui era fuori, mia mamma chiamò i suoi fratelli, caricò tutto su un camion, lasciò un materasso a lui e andammo nella nostra nuova casa”. A quel ricordo aggiunse: “Da subito, tutto fu meglio per noi”. Approfondimento Oasis, Liam e Noel Gallagher si sono esibiti insieme a Londra

Il desiderio di pace familiare non è mai venuto meno Negli anni successivi, Peggy non ha mai smesso di sperare in una riconciliazione tra Noel e Liam. In un’intervista concessa al Mirror nel 2011, aveva espresso chiaramente il suo desiderio: “Voglio che sistemino le cose”. Un messaggio rimasto costante nel tempo e che, alla luce della reunion, sembra aver trovato finalmente risposta.

Nonostante il coinvolgimento emotivo, Noel Gallagher ha raccontato di essere rimasto colpito dalla reazione quasi indifferente della madre al momento dell’annuncio della reunion. “Quando le abbiamo detto che ci saremmo rimessi insieme, lei ha risposto: ‘Beh, sarà bello’. Tutto qui”, ha rivelato, sorpreso dalla semplicità con cui sua madre aveva accolto la notizia. Approfondimento Oasis, ecco il merchandising ufficiale per la reunion 2025