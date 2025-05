Liam e Noel Gallagher, svelato l'allenamento in vista del tour

Liam starebbe sfruttando al massimo la piscina della sua villa in Francia, in preparazione del tour, alternandola allo jogging nel quartiere londinese di Hampstead Heath. Noel, invece, ha assunto un personal trainer

Liam e Noel Gallagher si stanno preparando per uno dei tour più attesi del decennio, ma devono necessariamente mettersi in forma. Come detto da una fonte al Sun, non sono più giovanissimi, e da molto tempo non affrontavano una tournée tanto impegnativa. Ora, qualche dettaglio della loro routine d'allenamento è stato svelato.

Gli allenamenti di Liam e Noel Gallagher

Secondo alcune fonti, Liam starebbe sfruttando al massimo la piscina della sua villa in Francia, in preparazione del tour. Mentre, quando si trova a Londra, farebbe jogging nel quartiere londinese di Hampstead Heath. Noel, invece, non avrebbe la stessa motivazione del fratello in fatto di fintess, e avrebbe assoldato un personal trainer che lo sprona ad allenarsi.

Una fonte ha dichiarato al Sun: "Entrambi i fratelli devono essere nella migliore forma fisica possibile per affrontare l'impegno fisico del tour: non sono dei giovincelli, hanno entrambi cinquant'anni. Liam ha cortesemente rifiutato l'aiuto di un personal trainer, ma Noel sta ricevendo tutto l'aiuto possibile".