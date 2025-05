Oasis, Liam e Noel Gallagher si sono esibiti insieme a Londra

I due, arrivati al locale separatamente per rimanervi poco più di un'ora, avrebbero registrato un video in vista del tour in partenza a luglio

Liam e Noel Gallagher si sono esibiti insieme per la prima volta dopo 16 anni in un club della zona nord di Londra, secondo quanto riportato dal Sun e dal Guardian.

Cosa sappiamo sull'esibizione dei fratelli Gallagher a Londra

Liam e Noel Gallagher sono stati fotografati giovedì 1 maggio, mentre arrivavano al Mildmay Club di Newington Green, nella zona nord di Londra, dove si ritiene abbiano girato un video promozionale per il tour di reunion degli Oasis che, in programma la prossima estate, ha registrato fin da subito il tutto esaurito.

Secondo il Sun, i due sarebbero arrivati ​​al locale separatamente, rimanendovi per circa un'ora.

Originariamente noto come Mildmay Radical Club, il Mildmay Club ha aperto i battenti nel 1888 al numero 36 di Newington Green Road. Inizialmente, tuttavia, non ebbe successo per via del vicario della vicina chiesa di San Mattia, che ne denunciò la "perniciosa influenza tra i giovani". Trasferitosi nel 1894 in una nuova sede in Newington Green, nel 1900 fu costruito il club così come lo conosciamo oggi. Nel 1930, "Radical" venne rimosso dal suo nome e il club divenne il Mildmay Club and Institute, consolidando le sue credenziali apolitiche.