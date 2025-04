Liam e Noel Gallagher hanno trascorso la Pasqua insieme

Il tour

Il tour degli Oasias inizierà con il primo dei due concerti al Principality Stadium di Cardiff, in Galles, prima di attraversare il Regno Unito e di spostarsi in Nord America con una data il 24 agosto a Toronto. La tournée proseguirà poi tra Città del Messico, Corea del Sud, Giappone, Australia e Sud America.

Il nuovo tour arriva dopo decenni di tensioni tra Liam e Noel Gallagher, che si esibirono insieme l'ultima volta durante il tour del 2009, prima che un famigerato litigio nel backstage a Parigi portasse allo scioglimento del gruppo. Da allora, entrambi i Gallagher hanno intrapreso carriere soliste: Liam ha pubblicato diversi album e Noel è diventato il frontman degli High Flying Birds.

Lo scorso gennaio, Liam ha risposto alla scaletta dei sogni di un fan, dicendogli che "non è lontana da quella ufficiale". La lista in questione includiva le scalette dei concerti passati della band, tra cui alcuni classici dal vivo come Morning Glory, Don't Look Back in Anger, Live Forever e Champagne Supernova. A marzo, invece, la band ha annunciato che un film sull'Oasis Live '25 sarebbe stato creato e prodotto dallo sceneggiatore/produttore/regista candidato ai BAFTA e agli Oscar Steven Knight.