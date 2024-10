Oasis, all'asta i cimeli dei fratelli Gallagher

La reunion degli Oasis radunerà migliaia di fan che si sono contesi i biglietti dei concerti fino all’ultimo sold out. Gli appassionati avranno anche un’altra chance di avvicinare i fratelli Noel e Liam Gallagher, un’asta dei cimeli della band organizzata da Propstore, leader mondiale nel settore per i memorabilia di musica, cinema e spettacolo. Dal 14 al 17 novembre, la collezione di oltre 60 lotti includerà 18 chitarre, prima fra tutte la celebre Silver Sparkle Gibson Les Paul Florentine personalizzata suonata da Noel alla fine degli anni Novanta, da lui stesso definita “la migliore chitarra al mondo” e ora in vendita per una cifra compresa tra 200.000 e 400.000 sterline. Altri strumenti autografati da Noel affiancheranno i testi di brani indimenticabili da lui scritti a mano, come Wonderwall (stimato tra 4.000 e 8.000 sterline) e un set con Supersonic e Live Forever autografato da entrambi i fratelli Gallagher (stimato tra 3.000 e 6.000 sterline). Dagli appuntamenti live arriveranno anche il tamburello di Liam e le attrezzature da palco, e non mancheranno neppure le stampe della band realizzate dalla fotografa musicale Jill Furmanovsky e il buggy da golf su misura regalato a Noel alla fine degli anni Novanta dall’ex moglie Meg Matthews, che aveva fatto ridipingere il veicolo nello stile psichedelico della Rolls Royce Phantom V limousine di John Lennon. Il buggy, usato da Noel per gli spostamenti nella tenuta del Buckinghamshire, vale tra le 5.000 e le 10.000 sterline.