Oasis, cosa sapere su Oasis: Supersonic (al cinema il 16 settembre)

Approfondimenti

Reunion Oasis, perché Liam e Noel Gallagher avevano litigato? I motivi

Il 27 agosto 2024 i Gallagher hanno confermato che torneranno a suonare assieme per 14 concerti che si terranno nel Regno Unito e in Irlanda, a Cardiff, Manchester (la loro città di origine), Londra, Edimburgo e Dublino, tra il 4 luglio e il 17 agosto 2025. Ripercorriamo la storia della band britpop più famosa di sempre, passando al setaccio le proverbiali litigate, risse e frecciatine tra i due “fratelli-coltelli”. Ma perché si stuzzicano da sempre? Scopriamolo (A cura di Camilla Sernagiotto)

Il 27 agosto 2024 Liam e Noel Gallagher hanno confermato che torneranno a suonare assieme per 14 concerti nel Regno Unito e in Irlanda (a Cardiff, Manchester (la loro città di origine), Londra, Edimburgo e Dublino) che si terranno tra il 4 luglio e il 17 agosto 2025. La notizia ha una portata epica per via del proverbiale litigio tra loro. Ma perché i fratelli avevano litigato? Ripercorriamo la storia

Liam e Noel Gallagher non sono soltanto due famosissimi musicisti ma sono anche considerati i proverbiali Caino e Abele della musica. Ma perché i due fratelli che hanno fondato e reso grandi gli Oasis sono così litigarelli? Scopriamolo assieme, ripercorrendo le varie tappe della loro storia, musicale e non solo. Nel 1991 Paul McGuigan, Paul Arthurs e Tony McCarroll invitano Liam Gallagher a unirsi alla loro band come cantante, dopo aver lasciato a casa il primo cantante di cui non erano soddisfatti