Gli Oasis rispondono alle critiche: "Non sapevamo del dynamic pricing"

Mentre la band inglese annuncia due date extra del tour 2025, i fratelli Gallagher replicano alle polemiche dopo che i fan hanno dovuto pagare di più per i biglietti. Criticati direttamente per l'uso del "dynamic pricing" da parte di Ticketmaster per i biglietti del tour di reunion, hanno fatto sapere quanto segue: “Gli Oasis lasciano tutte le decisioni su biglietti e prezzi interamente ai loro promoter e management, e in nessun momento erano a conoscenza che sarebbe stato utilizzato il dynamic pricing”



Gli Oasis sono stati aspramente criticati per l'uso del "dynamic pricing" da parte di Ticketmaster per i biglietti del tour di reunion.



Mentre la band inglese ha annunciato due date extra del tour 2025, i fratelli Gallagher hanno deciso di replicare ufficialmente alle polemiche dopo che i fan hanno dovuto pagare di più per i biglietti durante il weekend.

Il gruppo Britpop ha fatto sapere quanto segue: “È necessario chiarire che gli Oasis lasciano tutte le decisioni su biglietti e prezzi interamente ai loro promoter e management, e in nessun momento erano a conoscenza che sarebbe stato utilizzato il dynamic pricing”. Queste sono le parole che si leggono in una dichiarazione ufficiale diramata nelle scorse ore dalla band.

Sabato scorso, il 31 agosto 2024, i biglietti per l'attesissima reunion sono stati messi in vendita, ma migliaia di persone sono rimaste deluse a causa delle lunghe code e dei crash dei siti web, che hanno impedito loro di acquistare i biglietti.

Una cosa che ha particolarmente irritato i fan è stato l'uso del sistema di prezzi dinamici su Ticketmaster, che ha fatto salire il costo dei biglietti da circa 150 sterline a 355 sterline nel corso della stessa giornata. Ticketmaster ha difeso il sistema di "dynamic pricing", spiegando in una dichiarazione che "i promoter e gli artisti stabiliscono i prezzi dei biglietti", e che questi possono essere "fissi o basati sul mercato".

Nel frattempo, i biglietti sono apparsi sui siti di rivendita secondari a prezzi elevatissimi, nonostante la band avesse avvertito che i biglietti acquistati al di fuori di Twickets o del sistema fan-to-fan di Ticketmaster sarebbero stati annullati.



La band nega di aver saputo del "dynamic pricing" Gli Oasis hanno quindi voluto rilasciare una dichiarazione in cui affermano di non essere mai stati a conoscenza dell'uso del "dynamic pricing" prima della messa in vendita dei biglietti. "Sebbene i precedenti incontri tra i promoter, Ticketmaster e il management della band avessero portato a una strategia di vendita dei biglietti positiva, che avrebbe garantito un'esperienza equa per i fan, incluso l'uso del dynamic pricing per mantenere bassi i prezzi generali e ridurre il bagarinaggio, l'esecuzione del piano non ha soddisfatto le aspettative”, prosegue la dichiarazione degli Oasis. "Tutte le parti coinvolte hanno fatto il possibile per offrire la migliore esperienza ai fan, ma a causa della domanda senza precedenti, questo è diventato impossibile da realizzare”. L'aggiornamento arriva dopo che la band ha deciso di aggiungere due nuove date al Wembley Stadium di Londra, e i fan potranno acquistare i biglietti attraverso un sistema a estrazione solo su invito.

approfondimento Oasis-mania, cosa c'entra la blockchain con i prezzi dei biglietti

Due spettacoli extra al Wembley Stadium Annunciando la notizia sui social, la band ha scritto: "UK. Due spettacoli extra al Wembley Stadium sono stati aggiunti a causa dell'enorme richiesta”. E aggiunge: "I biglietti saranno venduti tramite un processo a estrazione solo su invito. Le iscrizioni per partecipare all'estrazione saranno aperte prima ai molti fan del Regno Unito che non sono riusciti a ottenere i biglietti nella prima vendita con Ticketmaster. Seguiranno maggiori dettagli”. I nuovi concerti si terranno il 27 e 28 settembre 2025. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli su come funzionerà l'estrazione. La notizia farà sicuramente piacere ai fan che non sono riusciti a ottenere i biglietti la prima volta, tuttavia in rete le polemiche non si placano e lo scontento di chi non è riuscito ad accaparrarsi un biglietto ormai più prezioso del Golden Ticket per visitare la fabbrica di cioccolato di Willy Wonka è molto elevato… approfondimento Oasis, la vendita dei biglietti sarà oggetto di indagine