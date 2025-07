Trump, Satana e spot di propaganda: così South Park riparte

La serie animata creata da Trey Parker e Matt Stone torna dopo due anni con una puntata che ha già acceso il dibattito: Donald Trump è protagonista di una narrazione surreale tra religione, cause miliardarie e dinamiche mediatiche. Un ritorno alle origini per una satira che non rinuncia alla provocazione

Un letto, Satana e Donald Trump. No, non è una metafora, ma la scena d’apertura di Sermon on the Mount, la nuova e attesissima puntata che inaugura la 27ª stagione di South Park. Dopo due anni di silenzio, la serie creata da Trey Parker e Matt Stone torna con il piede premuto sull’acceleratore – e lo fa mettendo al centro della narrazione una figura che è già storia e polarizzazione: Donald J. Trump, stavolta rappresentato direttamente, senza più maschere o avatar.

Trump è davvero Trump Dimenticate Mr. Garrison ovvero uno dei personaggi principali di South Park, inizialmente insegnante dei protagonisti e noto per il suo comportamento eccentrico e provocatorio che nel corso della serie cambia più volte identità sessuale e genere, diventando simbolo della satira sulle questioni di identità e politica (dalla stagione 19 interpreta una caricatura di Donald Trump, arrivando a diventare presidente degli Stati Uniti nella serie e nella stagione 27, Trump appare per la prima volta come personaggio separato, segnando la fine di questa fusione satirica). Ok, niente Mr. Garrison, dunque. L’ex presidente appare nella sua versione esplicitamente animata, sdraiato tra le lenzuola con un Satana dal cipiglio quasi affettuoso. I due discutono, si punzecchiano, e tra un riferimento ai documenti del caso Epstein e battute sull’anatomia presidenziale, la scena diventa un concentrato di umorismo crudo e simbolismo mediatico. Il tono? è eccessivo, ma mai casuale, come sempre in stile South Park.

Cause da miliardi e un Gesù rassegnato Ma l’episodio non si ferma al colpo di teatro iniziale. La trama accelera: Trump fa causa all’intera cittadina di South Park per 5 miliardi di dollari, ridotti a 3,5 “per generosità”. Gli abitanti, pur di evitare il fallimento, si ritrovano costretti a produrre una serie di spot pubblicitari a favore dell’ex presidente. In uno di questi, un Gesù beatificato scende dal cielo per dire solo una cosa: "Non ribellatevi. Arrendetevi." Una gag, certo, ma anche un’iperbole sul potere della narrazione e su come si costruisce il consenso. South Park non prende posizioni politiche nette, e non è mai stato il suo mestiere. Il bersaglio è sempre la narrazione, non la fazione. In passato ha colpito Al Gore, Hillary Clinton, Biden, Hollywood, la cancel culture e l’intera industria dello spettacolo. Ma questa volta l’episodio sembra particolarmente centrato su un tema preciso: quanto può influenzare il potere mediatico la rappresentazione della realtà? E quanto siamo disposti ad accettare, pur di evitarne le conseguenze?

Un occhio all’industria: anche Paramount finisce nel mirino C’è un altro livello di lettura, più sottile ma non troppo: l’episodio arriva dopo l’accordo multimilionario firmato tra Parker/Stone e Paramount (quasi 900 milioni di dollari), e la satira sulla propaganda e il controllo dell’immagine sembra colpire anche l’ambiente dell’intrattenimento. Un paradosso perfetto: usare un prodotto di streaming per criticare il potere dello streaming. E riuscirci senza mai scivolare nell’autoreferenzialità.