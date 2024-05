South Park: The End of Obesity, lo speciale con il farmaco Ozempic

Paramount+ ha svelato un video che preannuncia ciò che vedremo nel settimo speciale in streaming della celebre e dissacrante serie animata, che debutterà il 24 maggio negli Stati Uniti e in Canada, e il 25 maggio in Australia, America Latina, Brasile, Francia, Italia, Germania, Svizzera e Austria. I farmaci per la perdita di peso prendono d'assalto la tranquilla cittadina montana di South Park

Potete guardare il teaser trailer ufficiale dello speciale South Park: The End of Obesity nel video che trovate in fondo a questo articolo.

Quando Eric Cartman, sovrappeso, si vede negare l'accesso all'Ozempic, il medicinale per la perdita di peso, recluta Kyle, Stan, Butters e Kenny per aiutarlo.

Paramount+ - visibile anche su Sky Glass e Sky Q - ha svelato il video che anticipa ciò che vedremo nell’attesissimo speciale, che debutterà il 24 maggio negli Stati Uniti e in Canada, e il 25 maggio in Australia, America Latina, Brasile, Francia, Italia, Germania, Svizzera e Austria. I farmaci per la perdita di peso prendono d'assalto la tranquilla cittadina montana di South Park.

È il settimo speciale di South Park che va in streaming su Paramount+



Paramount+ ha già rilasciato altri sei eventi esclusivi in streaming, riepettivamente I seguenti: South Park: Post COVID, South Park: Post COVID: The Return of COVID, South Park: The Streaming Wars, South Park: The Streaming Wars Part 2, South Park: Joining the Panderverse e il recente South Park (Not Suitable For Children).



South Park è stato trasmesso per la prima volta su Comedy Central nel 1997 e ha ottenuto un rinnovo fino al 2027, portando lo show alla sua 30esima stagione.

South Park è co-creato da Trey Parker e Matt Stone, entrambi anche produttori esecutivi, insieme a Anne Garefino e Frank C. Agnone II. Eric Stough, Adrien Beard, Bruce Howell e Vernon Chatman sono i produttori.

South Park: The End of Obesity è prodotto da MTV Entertainment Studios.



Di seguito trovate il teaser trailer ufficiale dello speciale South Park: The End of Obesity.