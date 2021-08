South Park, in arrivo 14 nuovi film da qui al 2027

ViacomCBS annuncia un nuovo accordo con i creatori della serie, Trey Parker e Matt Stone. Lo show verrà rinnovato fino alla stagione 30 (attualmente è alla 25) e sarà declinato anche in nuovi formati. Il tutto in esclusiva sul servizio streaming Paramount+

Non uno, non due, non tre. Ben 14 film di South Park saranno prodotti nei prossimi anni per essere trasmessi in esclusiva sulla piattaforma streaming Paramount+. L’accordo, che è stato annunciato da ViacomCBS, sarà valido fino al 2027, e oltre ai 14 film (due all’anno, a partire dal 2021) prevede il prolungamento della serie fino alla stagione 30 (attualmente il popolare e irriverente cartoon è giunto a quota 25).