Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 5 agosto. LIVE

Ipotesi Green Pass esteso a scuola e trasporti, si decide il 5 agosto in Cdm e Cabina di regia. Nuova circolare del ministero della Salute: arrivano i certificati per gli esenti dal vaccino (in caso di specifiche patologie), ok alle somministrazioni in gravidanza. L'Oms chiede di posticipare la terza dose del vaccino "almeno fino alla fine di settembre" per immunizzare "almeno il 10% della popolazione di ogni Paese" del mondo. No degli Stati Uniti. Sono 6.596 i nuovi casi di coronavirus in Italia, con il tasso di positività che sale al 3,1%. I decessi sono 21. Crescono i ricoveri ordinari (+113, 2.309) e le terapie intensive (+2, 260) ( BOLLETTINO