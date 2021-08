Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 5 agosto

Nelle ultime 24 ore sono stati 7.230 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 6.596 . I tamponi effettuati sono 212.227, contro i 215.748 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 3,4% (ieri era al 3,1%). Sono 27 i morti, 8 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 5 agosto ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE ).

Vittime, tamponi e guariti

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.377.188. Le vittime in totale sono 128.163, con 27 decessi nelle ultime 24 ore. I guariti sono un totale di 4.147.979. I ricoverati con sintomi sono 2.409 (+100). Sono invece 98.369 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 78.432.872 - di cui 54.910.966 processati con test molecolare e 23.521.906 con test antigenico rapido -, in aumento di 212.227 rispetto al 4 agosto. Le persone testate sono finora 31.199.139, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Calabria comunica che tra i decessi comunicati in data odierna, 3 sono avvenuti in date precedenti: 17/07/2021, 18/07/2021 e 04/08/2021. La Regione Campania comunica che tra i decessi comunicati in data odierna, 1 è deceduto in data 07/05/2021. La Regione Emilia Romagna comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 5 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso.

La Regione Lazio precisa che, a causa della sospensione dei sistemi informatici a seguito di un attacco hacker al CED regionale, vengono aggiornati solo i dati relativi ai nuovi positivi, ai decessi ed alle ospedalizzazioni.