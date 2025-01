Treni, ancora disagi: rallentamenti sulla linea Av tra Roma e Firenze

Ancora disagi per chi ha deciso di viaggiare in treno in Italia. Questa volta ad avere problemi è la linea Alta Velocità Roma-Firenze: dalle 7:45 sulla la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Arezzo in direzione del capoluogo toscano per un inconveniente tecnico alla linea. Lo ha spiegato Rfi sul proprio sito: l'intervento dei tecnici è in corso. Riguardo agli effetti sulla mobilità ferroviaria, "i treni - si spiega sempre da Rfi - potranno essere instradati su linea convenzionale tra Chiusi e Arezzo con un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti".