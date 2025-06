Morta per salvarsi dal rogo a Milano, compagno "falso e indifferente"

Non ha "manifestato alcuna forma di dolore o ancor meno resipiscenza" e ha aggiustato mano a mano "la sua versione" con "menzogne", dall'orario "di uscita" dall'abitazione, "all'assenza di liti" con la donna, fino "alla presenza di cause alternative" del rogo "quale il malfunzionamento della caldaia, che in realtà è risultata regolare". Lo scrive la pm di Milano Maura Ripamonti nel fermo a carico di Michael Pereira, 45 anni, accusato di omicidio volontario aggravato e incendio doloso per aver ucciso la compagna Sueli Leal Barbosa, che nella notte tra il 4 e il 5 giugno si è lanciata dal suo appartamento per sfuggire alle fiamme.

Incastrato dalle riprese delle telecamere nelle vicinanze

Al 45enne, nato in Brasile e difeso dall'avvocata Anne Attard, viene contestato di aver causato dolosamente il rogo poco prima dell'una del 5 giugno, "mediante l'utilizzo di sostanze acceleranti", ancora da individuare, e usando un accendino o fiammiferi come innesco. Dopo aver fatto partire le fiamme avrebbe chiuso "a chiave la porta" dall'esterno. Quando è scoppiato l'incendio la donna era in camera da letto. Nel fermo viene contestata anche l'aggravante di aver ucciso la donna "con lui stabilmente convivente", aggravante che porta la pena massima fino all'ergastolo. I vicini di casa, si legge negli atti, "udivano le urla disperate" della 48enne, "che era affacciata alla porta finestra, con balaustra, della camera da letto". Inizialmente "le fiamme interessavano solo il soggiorno dell'abitazione, mentre dalle altre finestre usciva solo intenso fumo nero. Ma nel giro di pochi minuti altissime fiamme si notavano da tutte e tre le finestre della casa, tra cui quella a cui era affacciata la vittima". In quegli istanti una vicina ha girato un video acquisito agli atti. Sueli, ricostruisce la pm, "con le fiamme alle spalle, in un estremo tentativo di salvarsi, si lanciava nel cortile. Subito soccorsa, veniva trasportata all'Ospedale Fatebenefratelli, dove però decedeva poco dopo". L'uomo, non appena rintracciato vicino all'abitazione, "ha dichiarato di essere uscito di casa verso le 23 per cercare della birra e di aver notato, al rientro, dei lampeggianti, venendo così a scoprire l'accaduto". Una telecamera di sorveglianza della zona, invece, l'ha ripreso mentre esce da casa verso mezzanotte e 49 minuti, pochi minuti prima che divampino le fiamme.