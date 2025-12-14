Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 dicembre: la rassegna stampa di Sky TG24
Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis le ritorsioni annunciate da Mosca per il congelamento dei suoi dazi deciso dall'Europa. Spazio anche ai dissidenti rilasciati da Minsk, alla Manovra e alle presidenziali in Cile. Poi la Serie A e la decisione del Cda di Exor di respingere all'unanimità l'offerta di Tether per acquisire la Juventus
- Apertura con titolo "La minaccia russa all'Europa". "Ritorsione per gli asset". Salvini: Bruxelles scherza con il fuoco. Attentato dell'Isis in Siria, uccisi tre americani. Meloni e gli inviati di Trump al vertice di Berlino. Raid sull'Ucraina, un milione al buio. Spazio anche a due interviste con Conte ad Atreju e Paolo Virzì che racconta: "Quella cotta per Ferilli, suo padre ci voleva sposati".
- Apertura con titolo "Ue, la ritorsione di Mosca". La Russia annuncia risposte immediate al congelamento sine die dei suoi asset deciso dall'Europa. Governo diviso, Salvini: "Bruxelles gioca con il fuoco". Usa pronti a garanzie per la difesa di Kiev. Poi "Trump revoca le sanzioni e Minsk rilascia 123 dissidenti, tra loro il Nobel Bjaljatski".
- Apertura con titolo "Mosca minaccia l'Ue: 'Pronti alle ritorsioni'". Lega all'attacco sugli asset congelati. La sfida a Meloni sul decreto armi. Minsk rilascia gli oppositori e i Nobel per la Pace. Gli Usa preparano garanzie per Kiev. Spazio anche a "Le nozze di Gaza": matrimonio collettivo tra le rovine. L'America: 10mila soldati per la Striscia. Siria, uccisi tre militari.
- Apertura con titolo "Aumenti per privati e statali". Manovra al rush finale, scatti di stipendio detassati per i redditi fino a 35mila euro. L'intervista a Zangrillo: "Dai rinnovi nella Pa, incrementi salariali fino al 18 per cento". Spazio anche a "Imprese e ricerca, a Roma il maxi-polo europeo", al via i lavori per il Technopole con 11 atenei, istituzioni, centri scientifici e aziende.
- Apertura con titolo "Offerta respinta". Elkann a Tether: "La Juve non è in vendita. Storia e valori del club non sono sul mercato". Valutazione troppo bassa. Spalletti a Bologna deve vincere per risalire.
- Apertura con titolo "Sotto a chi toppa". Domenica hot nella corsa scudetto. Apre il Milan a pranzo, poi Napoli, Inter e Juve: 360 minuti aspettando la Supercoppa. E ancora "La storia non si vende", Elkann si tiene stretta la Juve: "È un amore lungo un secolo". L'ad di Exor dice no all'offerta di Tether: "Il club è della mia famiglia da 102 anni. Continuiamo a sostenere la squadra e guardare al futuro per costruirla vincente".
- Apertura con titolo "Orgoglio Gobbo". Elkann ribadisce con forza il no alla cessione della Juve, Spalletti chiede una prestazione all'altezza della storia stasera a Bologna. Poi "Frattesi per Thuram, l'Inter tenta il colpo" e "Milan-Napoli, testa a testa con vista Riad". Spazio anche a "Vlasic salva Baroni". Petrachi, debutto felice da ds: il Toro con la Cremonese torna a vincere.
- Apertura con titolo "Lo strappo di Conte". Il leader 5 Stelle ad Atreju gela la sinistra: "La sicurezza è un problema. Schlein non è il candidato premier". Poi "Assemblea Pd, Elly in bilico alla prova delle correnti". E ancora "Asset russi, il no di Salvini e tutti i dubbi del governo".
- Apertura con titolo "Professionisti, duello sui compensi". Maggioranza contro il blocco ai pagamenti Pa per chi ha debiti con il Fisco. La Lega chiede di cancellare del tutto la norma, FdI vuole ritirare l'ulteriore stretta. Questa sera al via l'esame degli emendamenti, tra cui quello sull'oro di Bankitalia. Spazio anche a "Energia, senza decreto di proroga ferme due maxi centrali a carbone".
- Apertura con titolo "Il finto ambasciatore e l'ucraino arrestato". Stasera a "Report" la ricostruzione italiana a Odessa. "Puzza di mafia": il mediatore italiano e l'ex sindaco pieno di guai. Roma ha dato 93 mln, ma ha rifatto solo 110mq di tetto della basilica colpita". Spazio anche a "Addio al tesoro di Almirante: bruciati 36 milioni in 14 anni": Fondazione An, la gestione di FdI perde soldi e vende l'argenteria.
- Apertura con titolo "Dai giornali alla Juve, Elkann è nel pallone". L'erede dell'Avvocato, sotto assedio per la cessione di Repubblica e Stampa e per le voci sul calcio, corre ai ripari con un video. Le reazioni? Disastro. Poi "Putin prepara la ritorsione: congelare i beni italiani in Russia".
- Apertura con titolo "Putin minaccia ritorsioni all'Ue. E Trump fa pace con la Bielorussia". Poi "Meloni e gli appalti al fascista violento": sia Atreju sia Palazzo Chigi hanno dato affidamenti diretti ad Avaro, ex Forza Nuova.
- Nell'edizione del weekend in alto: "Un nuovo cialtronismo: indorare la pillola del trumpismo. Chiamare le cose con il loro nome per capire cosa vuol dire sostenere Trump in Europa". Al centro: "Chi salverà la pacifica Europa".
- Apertura con titolo "Beni russi, scontro sul blocco. Mosca: pronte ritorsioni". Dopo la decisione Ue, la portavoce Zakharova minaccia interventi sugli asset europei. L'Italia frena sull'utilizzo. Gli Usa disposti a garantire la sicurezza dell'Ucraina. Poi "Il primo Natale di Leone XIV: 'Invitiamo a cena chi è povero'".
- Apertura con titolo "La casa degli spiriti". L'unione delle destre alle presidenziali di oggi può riportare il Cile al passato dittatoriale. Il favorito Kast è un ammiratore di Pinochet e l'orgoglioso figlio di un nazista. Promette guerra ai migranti e di usare i poteri speciali. Il fallimento della sinistra gli ha aperto la strada.