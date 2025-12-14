Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 dicembre: la rassegna stampa di Sky TG24

Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis le ritorsioni annunciate da Mosca per il congelamento dei suoi dazi deciso dall'Europa. Spazio anche ai dissidenti rilasciati da Minsk, alla Manovra e alle presidenziali in Cile. Poi la Serie A e la decisione del Cda di Exor di respingere all'unanimità l'offerta di Tether per acquisire la Juventus

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 dicembre: la rassegna stampa

Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis le ritorsioni annunciate da...

Milano, treno d'epoca per dire addio a stazione Porta Genova. FOTO

Un treno d’epoca composto da carrozze degli anni ’30 e Corbellini degli anni ’50,...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 dicembre: la rassegna stampa

La situazione internazionale, con le tensioni tra Europa e Russia, domina le prime pagine dei...

Sciopero generale, cortei in tutta Italia contro la Manovra. FOTO

Proteste in molte città da Nord a Sud contro la Legge di Bilancio in via di approvazione: a...

Manifestazioni in tutta Italia contro la Manovra

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 dicembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le dichiarazioni del presidente...

    Roma, polizia scopre auto radiocomandata con esplosivo in un box

    A effettuare la scoperta sono stati gli agenti della polizia durante una perquisizione per droga....

    Firenze, trovato un cadavere in un baule di un'abitazione

    Il cadavere è stato scoperto durante un'ispezione dei vigili urbani che, attivati da una...

    Barcone di migranti si rovescia al largo di Malta, un morto e 61 salvi

    Una imbarcazione partita dalla Libia con a bordo decine di migranti si è capovolta al largo delle...