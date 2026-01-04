Malore dopo aperitivo, 50enne grave ad Agrigento: sospetto botulino

Un uomo di 50 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per un sospetto caso di botulismo. L’uomo, residente a Canicattì, si è sentito male dopo aver consumato un aperitivo insieme a un gruppo di amici in un locale della città. Altri quattro partecipanti alla serata hanno accusato disturbi, ma le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. L'Asp di Agrigento ha attivato il protocollo sanitario previsto in questi casi e avviato verifiche per ricostruire la catena alimentare e individuare la possibile origine dell'intossicazione. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e accertando le circostanze dell'episodio.