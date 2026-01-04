Malore dopo aperitivo, 50enne grave ad Agrigento: sospetto botulino

Offerte Sky
Malore dopo aperitivo, 50enne grave nell'Agrigentino: sospetto botulino

Cronaca

L’uomo è giunto all’ospedale San Giovanni di Dio dopo aver consumato un aperitivo con alcuni amici i quali hanno accusato disturbi, ma le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Attivato il protocollo sanitario per individuare l’origine della possibile intossicazione

Un uomo di 50 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per un sospetto caso di botulismo. L’uomo, residente a Canicattì, si è sentito male dopo aver consumato un aperitivo insieme a un gruppo di amici in un locale della città. Altri quattro partecipanti alla serata hanno accusato disturbi, ma le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. L'Asp di Agrigento ha attivato il protocollo sanitario previsto in questi casi e avviato verifiche per ricostruire la catena alimentare e individuare la possibile origine dell'intossicazione. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e accertando le circostanze dell'episodio.

