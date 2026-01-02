Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 gennaio: la rassegna stampa

La strage di Crans-Montana occupa la totalità delle aperture dei primi giornali in edicola oggi. Spazio ai racconti dall'inferno svizzero: oltre 40 i morti accertati, col difficile riconoscimento delle vittime, più di 100 i feriti. All'appello mancano anche sei italiani. L'incendio pare essere stato innescato da candele scintillanti su bottiglie di champagne. I racconti dei sopravvissuti: "Abbiamo visto i ragazzi cercare di fuggire sfondando i vetri"
- È il tragico incendio di Crans-Montana a dominare le prime aperture di oggi dei giornali cartacei. 'Strage alla festa dei ragazzi' titola il Corriere della Sera, dando conto degli oltre 40 morti, oltre ai sei dispersi italiani e 13 feriti. Choc in Svizzera, dove il paradiso della neve diventa un inferno. Le testimonianze dei sopravvissuti: "I ragazzi provavano a sfondare i vetri"
- 'La strage di Capodanno' titola, invece, La Repubblica: 115 i feriti finora, identificazioni difficili per le vittime. All'origine del disastro le candele scintillanti sullo champagne e una sola via di fuga. Anche qui spazio alle parole di chi ha assistitito in prima persona al dramma svizzero: "Mi sono salvato mentre intorno a me ragazzi bruciavano"
- Sulla Stampa si parla dell''Apocalisse di Capodanno', con una foto a tutta pagina delle persone in fuga dal bar-pub Le Constellation negli istanti immediatamente succeassivi allo scoppio dell'incendio. In taglio basso, i nuovi rincari che attendono gli italiani nel 2026: gli aumenti su diesel, pedaggi e sigarette valgono 900 milioni di euro
- 'La strage dei ragazzi' è anche il titolo di apertura del Messaggero, dove le testimonianze da Crans-Montana parlano di "porte di sicurezza bloccate" e "giovani che imploravano aiuto". Di spalla, il messaggio del capo di Stato Sergio Mattarella in occasione del discorso di fine anno: "La Repubblica storia di successo, ripugnante rifiutare la pace"
- Torna la Serie A sulla prima della Gazzetta dello Sport, col Milan di scena questa sera contro il Cagliari: ritorna Leao, Fullkrug subito in panchina. Taglio altro per il calciomercato, con la Roma vicinissima a Raspadori e la Lazio che a sopresa si appresta a cedere Castellanos al West Ham
- Sul Corriere dello Sport spazio a Cancelo, oggetto del desiderio dell'Inter malgrado uno stipendio faraonico da 18 milioni di euro. In cima alla lista del portoghese sembra esserci, però, il Barcellona. La strage di Crans-Montana trova spazio anche qui, a scapito di temi prettamente sportivi
- L'esterno portoghese trova spazio anche su Tuttosport, con la Juventus che sfida l'Inter. Cancelo deve , però, accettare un terzo dell'ingaggio. Da Ruben Neves a Kessie, quante occasioni dalla Saudi League
- Sul Giornale torna in apetura la strage dei ragazzi in Svizzera: a Crans-Montana 47 morti, ansia per gli italiani dispersi. Dai tre amici milanesi al campione, l'urlo delle madri: "Ritrovateli"
- Temi economici, come di consueto, in primo piano sul Sole 24 Ore. In apertura il debito europeo, con emissioni record. Manovra, il voto delle Camere raddoppia i decreti attuativi, servono 107 provvedimenti
- I rincari per il 2026 in apertura anche sul Fatto Quotidiano, con protagonisti pedaggi, diesel, tabacchi e Rc auto. Taglio alto per la strage di Crans-Montana, con particolare evidenza per i ragazzi italiani dispersi
- 'Inferno nel paradiso svizzero' è il titolo scelto da Libero per raccontare il drammatico Capodanno segnato dalla strage di Crans-Montana. Fotonotizia per la ricostruzione delle possibili cause della tragedia
- Sul Manifesto il giuramento di Zorhan Mamdani come sindaco di New York, il primo a prestarlo sul Corano. Oltre alla sostenibilità economica la promessa è di difendere gli immigrati, mentre gli Usa spronfondano nel totalitarismo della 'Grande deportazione'
- 'La strage dei ragazzi' si prende anche l'intera prima pagina del Resto del Carlino. Inchiesta sulle cause: tra le ipotesi le candele scintillanti sulle bottiglie di champagne. Le loro fiamme avrebbero raggiunto il soffitto