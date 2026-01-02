Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 gennaio: la rassegna stampa

13 foto

La strage di Crans-Montana occupa la totalità delle aperture dei primi giornali in edicola oggi. Spazio ai racconti dall'inferno svizzero: oltre 40 i morti accertati, col difficile riconoscimento delle vittime, più di 100 i feriti. All'appello mancano anche sei italiani. L'incendio pare essere stato innescato da candele scintillanti su bottiglie di champagne. I racconti dei sopravvissuti: "Abbiamo visto i ragazzi cercare di fuggire sfondando i vetri"

