Varese, coppia di anziani morti in casa a Castiglione Olona: indagini in corso

Cronaca

A dare l'allarme è stato il figlio della coppia, il quale dopo essere andato a trovare i genitori e non aver ricevuto risposta, ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Saronno, insieme ai militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Varese, che hanno iniziato subito gli accertamenti

I cadaveri di due anziani sono stati scoperti ai piedi di una scala interna, uno accanto all'altro, all'interno di un'abitazione di Castiglione Olona. La coppia si trovava all'interno della propria dimora. L'uomo aveva 86 anni, la donna 81. A dare l'allarme è stato il figlio della coppia, il quale dopo essere andato a trovare i genitori e non aver ricevuto risposta, ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Saronno, insieme ai militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Varese, che hanno iniziato subito gli accertamenti. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Varese, dovranno ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sul posto è intervenuto anche il medico legale. Per fare piena luce su quanto successo, l'autorità giudiziaria disporrà l'esame autoptico sui corpi dei due anziani. 

