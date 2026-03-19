Femminicidi di Denisa e Ana Maria, Frumuzache in aula per il processo

La guardia giurata Vasile Frumuzache ha ammesso in aula l'uccisione delle due escort, i cui resti sono stati ritrovati mesi dopo la scomparsa in un terreno

Durante un interrogatorio durato quasi cinque ore, la guardia giurata Vasile Frumuzache ha ricostruito davanti ai magistrati le ragioni - da lui stesso definite - che avrebbero portato ai femminicidi di due escort per cui è imputato. Rispondendo alle domande del suo difensore, degli avvocati di parte civile e del pm Luca Tescaroli, l'uomo ha affermato: "Ho ucciso Maria Denisa Paun per paura, invece Ana Maria Andrei per disprezzo".