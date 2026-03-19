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Femminicidi di Denisa e Ana Maria, Frumuzache in aula per il processo

Cronaca
©Ansa

La guardia giurata Vasile Frumuzache ha ammesso in aula l'uccisione delle due escort, i cui resti sono stati ritrovati mesi dopo la scomparsa in un terreno

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Durante un interrogatorio durato quasi cinque ore, la guardia giurata Vasile Frumuzache ha ricostruito davanti ai magistrati le ragioni - da lui stesso definite - che avrebbero portato ai femminicidi di due escort per cui è imputato. Rispondendo alle domande del suo difensore, degli avvocati di parte civile e del pm Luca Tescaroli, l'uomo ha affermato: "Ho ucciso Maria Denisa Paun per paura, invece Ana Maria Andrei per disprezzo".

Il contesto processuale e la vicenda

Frumuzache è attualmente a processo per i femminicidi di Ana Maria Andrei, 27 anni, avvenuto a Montecatini Terme nell'agosto 2024, e di Maria Denisa Paun, uccisa a Prato nel maggio 2025. Entrambe le vittime erano state inizialmente considerate scomparse. I resti delle due donne furono rinvenuti solo molto tempo dopo, in un terreno dove erano stati occultati.

 

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