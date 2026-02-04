Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di due prostitute sue connazionali, Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, commessi rispettivamente a Prato nel 2025 e a Montecatini nel 2024, ha tentato verso le 10 di questa mattina di evadere dal carcere fiorentino di Sollicciano durante l'ora d'aria. Lo rende noto il sindacato di polizia penitenziaria Osapp. L'uomo, 32enne romeno, sarebbe riuscito a scavalcare prima il muro dei passeggi, spiega il sindacato, e poi quello di cinta usando una corda rudimentale ricavata, pare, da lenzuola. Il tentativo di fuga, spiega sempre Osapp, è stato sventato dall'unico agente penitenziario di pattuglia che in auto faceva il giro di ronda nel perimetro del carcere. Il detenuto è stato bloccato e riportato in cella. "Pieno apprezzamento per l'operato dell'agente" che ha visto e bloccato il detenuto, dichiara in un comunicato il delegato nazionale del sindacato Osapp, Canio Colangelo