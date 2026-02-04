Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vasile Frumuzache, il killer delle escort ha tentato di evadere dal carcere di Sollicciano

Cronaca

L’uomo è accusato degli omicidi di due prostitute sue connazionali, Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, commessi rispettivamente a Prato nel 2025 e a Montecatini nel 2024

ascolta articolo

Vasile Frumuzache, accusato degli omicidi di due prostitute sue connazionali, Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, commessi rispettivamente a Prato nel 2025 e a Montecatini nel 2024, ha tentato verso le 10 di questa mattina di evadere dal carcere fiorentino di Sollicciano durante l'ora d'aria. Lo rende noto il sindacato di polizia penitenziaria Osapp. L'uomo, 32enne romeno, sarebbe riuscito a scavalcare prima il muro dei passeggi, spiega il sindacato, e poi quello di cinta usando una corda rudimentale ricavata, pare, da lenzuola. Il tentativo di fuga, spiega sempre Osapp, è stato sventato dall'unico agente penitenziario di pattuglia che in auto faceva il giro di ronda nel perimetro del carcere. Il detenuto è stato bloccato e riportato in cella. "Pieno apprezzamento per l'operato dell'agente" che ha visto e bloccato il detenuto, dichiara in un comunicato il delegato nazionale del sindacato Osapp, Canio Colangelo

Cronaca: Ultime notizie

Scontri Torino, domiciliari per il presunto aggressore del poliziotto

Cronaca

È stato messo ai domiciliari il 22enne originario della provincia di Grosseto arrestato dalla...

Roma, cancellato il volto dell'angelo con le sembianze di Meloni

Cronaca

"L’ho coperto perché me lo ha detto il Vaticano. A me non interessa, continuo a dire che non era...

Gelosia e reati, la Cassazione: nessuna attenuante dopo un tradimento

Cronaca

La Corte conferma che la gelosia derivante da un tradimento non può essere considerata attenuante...

La Spezia, studentessa ferita da sedia lanciata da finestra a scuola

Cronaca

La 18enne è stata colpita da una sedia lanciata da una finestra all'interno dell'istituto...

Napoli, 22enne uccisa con coltellata alla schiena: arrestato fratello

Cronaca

La giovane sarebbe stata uccisa al culmine di una lite familiare. Il 28enne Giuseppe Musella,...

Cronaca: i più letti