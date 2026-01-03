Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 gennaio: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali, le indagini sulla sicurezza del locale "Le Constellation", luogo della strage di Crans-Montana. Tra le ipotesi di reato ci sono l’incendio, le lesioni e l’omicidio colposi. I proprietari del bar: "Tutto in regola". Poi spazio alla politica estera, con l’avvertimento di Trump a Teheran (“Se uccidete i manifestanti, interveniamo") e la nomina di Budanov a capo dell’Ufficio del presidente ucraino Zelensky
- Arrivano le prime accuse dei pm dopo la strage nel bar "Le Constellation" di Crans-Montana, in Svizzera: la Procura procede per omicidio e lesioni colpose. Si indaga sulla schiuma insonorizzante che ha preso fuoco, interrogati i proprietari del locale. Secondo l'ultimo bilancio delle autorità svizzere, i morti sono 40 e i feriti sono 119, molti sono gravi. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sfida l'Iran dopo la repressione delle proteste: "Se uccidete i manifestanti, siamo pronti a intervenire". Iran di Teheran: "Sconsiderato"
- Nel mirino la sicurezza del bar “Le Constellation” di Crans-Montana dopo la strage di Capodanno: si indaga per omicidio. Le vittime identificabili solo tramite Dna: ancora sei i ragazzi italiani dispersi. I genitori non si rassegnano: “Vogliamo giustizia”. Interrogati i proprietari del locale “Tutto in regola”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sostituisce Andrij Yermak, rimasto coinvolto nell’inchiesta sulla corruzione, con Kyrylo Budanov, che assume l’incarico di capo dell’Ufficio presidenziale
- “La trappola di Crans-Montana”: dalla schiuma nel controsoffitto del locale “Le Constellation” al giallo sui controlli, si indaga sulle falle nella sicurezza. Tra le ipotesi di reato ci sono l’incendio, le lesioni e l’omicidio colposi. L’ultimo bilancio delle autorità svizzere vede 40 morti e 119 feriti, decine i casi critici. Alta tensione tra Washington e Teheran dopo le proteste per il caro-vita: “Se l’Iran colpirà i manifestanti pacifici, gli Stati Uniti andranno in loro soccorso”, ha detto il presidente americano Donald Trump
- Si indaga per omicidio colposo dopo la strage di Capodanno nel locale “Le Constellation” di Crans-Montana, in Svizzera. Sei gli italiani dispersi, 13 i feriti. In arrivo aiuti dal nostro Paese. C’è un fermato per l’omicidio di Aurora Livoli, la 19enne di Latina trovata senza vita in un cortile a Milano: è un uomo di 57 anni di origini peruviane, irregolare sul territorio italiano, con precedenti per violenza sessuale. Ora è indagato dalla Procura milanese per l’omicidio della studentessa
- Sfreccia il Milan: Cagliari battuto con un lampo di Leao, il Diavolo è in testa. Super Rabiot, in campo anche Füllkrug. L'allenatore Allegri: "Scudetto? Troppo presto". Juve, Chiesa apre all'arrivo in prestito mentre il Barcellona vuole Vlahovic. Oggi, sabato 3 gennaio, arriva il Lecce a Torino. Roma, emozioni da Dea per il ritorno da Gasp: il tecnico sfida l'Atalanta dopo nove anni insieme ("Sarà bello, ma dopo non si fanno prigionieri)
- Milan, primo dell'anno: Allegri sbanca Cagliari con un gol di Leao e si prende la vetta, con un +2 su Chivu che affronterà in casa il Bologna. All'inizio del secondo tempo decide Rafa, alla sua sesta rete in campionato, su assist di Rabiot. Debutto anche per Füllkrug, entrato al 69'. Napoli, c'è Dobvyk: il centravanti ucraino è stato offerto dai suoi procuratori, mentre il Benfica va su Lucca. Il ds Manna valuta altre soluzioni anche in Premier. Lang punta a restare. Raspadori, l'Atletico lo spinge alla Roma. E stasera Gasp sfida l'Atalanta
- Scudetto & mercato, Spalletti c'è. Il tecnico si confronta col nuovo Ds, ma il primo obiettivo sono 9 punti in 9 giorni nelle tre partite prima della sfida al Napoli. La frecciata di Conte: "Ha ragione, qui ho trovato più strutture. C'è la barriera mobile, a Castelvolturno avevo quella fissa". Alle 18 la Juve assalta il Lecce. Frattesi, niente Fenerbahce: aspetta il suo ex ct. Aria di rinnovo per Thuram. Sprint Inter per Cancelo
- “Arriva la fatwa di Brahim Baya contro Il Giornale”, accusato dal predicatore islamico di Torino di essere “noti per islamofobia e partigianeria a favore dell’entità genocida” a causa dell’inchiesta condotta sul filo-Hamas Mohammad Hannoun. E oggi, sabato 3 gennaio, i suoi epigoni pro-Pal si riuniscono a Milano. Nel suo primo giorno da sindaco di New York, dopo aver giurato sul Corano, Zohran Mamdani finisce nel mirino di Israele per aver cancellato alcune misure emanate dal suo predecessore Eric Adams contro l’antisemitismo
- Partenza sprint nella prima seduta del 2026 per le Borse europee. Il Ftse Mib di Milano ha messo a segno un guadagno dello 0,96% a 45.374 punti, riportandosi al top dal dicembre 2000 grazie alle performance dei titoli della difesa (Fincantieri su tutti, +5,75%), dei bancari e dei titoli tecnologici. La corsa cinese ai chip per l’Ia dà un’iniezione di fiducia ai listini asiatici (Hang Seng in netto rialzo, +2,76%). Andamento di segno opposto, invece, per le “magnifiche sette” di Wall Street
- Israele bandisce da Gaza 37 Ong: le organizzazioni “chiedono aiuto” al nostro ministro degli Esteri Antonio Tajani, “che però tace. Insorgono Parigi, Londra e Tokyo: Roma no”. Senza queste Ong, un ospedale su tre di fatto chiuderebbe, si perderebbero 290mila visite al mese e 47 milioni di dollari di aiuti ai valichi verrebbero buttati. Il “Financial Times” sbugiarda la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde: “Prende 726mila euro ma dichiara solo due terzi. È l’ennesimo esempio della scarsa limpidezza della Banca centrale”
- Processo alla Svizzera dopo la strage di Crans-Montana: il locale, bruciato rapidamente e con una sola uscita, era stato controllato e giudicato idoneo. Dopo il disastro poca chiarezza, con gli aiuti dall’estero (dall’Italia in particolare) che sono risultati fondamentali. Ha finalmente un volto e un’identità l’uomo che compare nel video assieme a Aurora Livoli, la 19enne trovata morta alle prime luci dell’alba nel cortile di un condominio a Milano: è un 56enne peruviano con precedenti per violenza sessuale, fermato per la morte della ragazza
- Il leader americano Donald Trump ha innescato una escalation retorica sulle proteste scoppiate in Iran per la situazione economica, portando a un confronto a distanza con le autorità del regime. Il tono minaccioso è in linea con la mezza promessa fatta al premier israeliano Benjamin Netanyahu durante le vacanze natalizie di sostenere un nuovo attacco agli ayatollah: “Se l’Iran spara e uccide manifestanti pacifici, gli Usa verranno in loro soccorso”. Le parole sono arrivate mentre almeno otto iraniani sono stati uccisi negli scontri
- Iran, atto finale? Cresce la rivolta della popolazione, il movimento è più unito che mai. Il leader americano Donald Trump avvisa: “Siamo pronti a intervenire se Teheran uccide i manifestanti”. Il professore Pejman Abdolmohammadi: “Siamo all'ultima fase della lotta di piazza”. Il ministero israeliano per gli Affari della diaspora e la lotta all’antisemitismo ha comunicato a 37 grandi organizzazioni umanitarie internazionali che dovranno cessare tutte le operazioni a Gaza entro 60 giorni: “Chiedere il Cv alle Ong è diritto di Israele”
- Il gran romanzo della legge elettorale: la segretaria del Pd Elly Schlein ripete da mesi di non volere trovarsi nelle condizioni di “governare con la destra”. Per evitarlo, la legge perfetta è quella che sta preparando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma non lo può dire. La scalata silenziosa di Comer Industries, che ha acquisito una parte di Nabtesco: si tratta di un raro caso di espansione italiana in Giappone. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mette Kyrylo Budanov a capo dell’Ufficio presidenziale
- Crans-Montana, il bilancio parziale è di 40 morti e 119 feriti. Ma la strage lascia ancora buchi neri sull'identificazione di tanti giovani. Noti i nomi dei sei italiani dispersi. Si indaga per omicidio: nel mirino la sicurezza del locale. Sulla pagina social "cransmontana avisderecherche", caccia alle notizie sui coinvolti. Il padre che ha soccorso il figlio: "Avea le mani come la bimba del Vietnam". Braccio di ferro sul referendum sulla gustizia, scelta una data: il 22 marzo. Legge elettorale entro l'estate
- La crisi morde in Iran, l’inflazione è alle stelle e un dollaro vale 1.450.000 rial. Questa volta la protesta nasce nei bazar, e i diritti vanno a rimorchio del carovita: cortei da Teheran a molte città, già 7 i morti. Il presidente americano Donald Trump: “Non sparate sui manifestanti o interverremo”. Il Consiglio dei ministri entro il 17 gennaio deciderà la data del referendum. Ma l’intervista al Corriere del ministro della Giustizia Carlo Nordio scatena la bufera: il guardasigilli ha definito “superflua” la raccolta firme