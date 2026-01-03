Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 gennaio: la rassegna stampa

In apertura dei giornali, le indagini sulla sicurezza del locale "Le Constellation", luogo della strage di Crans-Montana. Tra le ipotesi di reato ci sono l’incendio, le lesioni e l’omicidio colposi. I proprietari del bar: "Tutto in regola". Poi spazio alla politica estera, con l’avvertimento di Trump a Teheran (“Se uccidete i manifestanti, interveniamo") e la nomina di Budanov a capo dell’Ufficio del presidente ucraino Zelensky