Un 90enne uccide la figlia in provincia di Modena

Un uomo di 90 anni avrebbe ucciso la figlia di 60 anni in provincia di Modena. Il delitto - secondo le prime informazioni disponibili - è avvenuto a Castelnuovo Rangone, ma dinamica e movente sono ancora tutti da chiarire. È possibile che l'anziano fosse seguito per patologie. Sono in corso le indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Modena insieme ai colleghi della locale stazione.