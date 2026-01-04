Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 gennaio: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali il blitz americano in Venezuela: raid su Caracas, catturati Maduro e la moglie e portati a New York per essere processati. Trump: “Governeremo il Paese fino alla transizione, il petrolio sarà nostro”. Meloni: “Un intervento legittimo”. Strage di Crans-Montana, tre italiani morti nel rogo: sono stati identificati dal Dna
- Guerra lampo degli Usa al Venezuela: raid su Caracas, il presidente Maduro e la moglie catturati e portati a New York per essere processati. Il capo della Casa Bianca Trump: “Le nostre major petrolifere sbarcheranno lì e governeremo fino alla transizione”. La premio Nobel Machado: “L’ora della libertà”. Imbarazzo europeo per il blitz, condanna di Mosca e Pechino. La premier Meloni: “È legittimo un intervento difensivo”
- Jonathan… danni: David sbaglia tutto, non solo un rigore imbarazzante. La Juventus si fa fermare dal Lecce di Banda e frena la rincorsa al vertice: fischi del pubblico. Ci sono anche super Falcone e la sfortuna del canadese (palo suo, poi di Yildiz), a il "cucchiaino" toppato dal dischetto è il riassunto di un flop: serve un centravanti vero. L'allenatore Spalletti: "Gliel'hanno lasciato? Lui l'ha pure tirato bene…". Bremer: "Eppure in allenamento fatico a marcarlo". Atalanta-Roma, un colpo da Dea: i bergamaschi piegano con merito (1-0) i giallorossi
- Un progresso di appena 0,9% a prezzi costanti, dopo un calo di quattro decimali lo scorso anno, che vede una frenata a tutto campo a eccezione dell’area largo consumo e Ict. Le previsioni di Cerved sul trend dei ricavi della manifattura nazionale che si allineano alle stime dei vari istituti di ricerca: i progressi possibili saranno nell’ambito dello “zero virgola”. A pesare i comparti moda, meccanica, auto, più l’economia tedesca
- Iran, atto finale? Cresce la rivolta della popolazione, il movimento è più unito che mai. Il leader americano Trump: “Siamo pronti a intervenire se Teheran uccide i manifestanti”. Il prof. Abdolmohammadi: “Siamo all'ultima fase della lotta di piazza”. Il ministero israeliano per gli Affari della diaspora comunica a 37 Ong che dovranno cessare tutte le operazioni a Gaza entro 60 giorni: “Chiedere il Cv alle Ong è diritto di Israele”
- Il gran romanzo della legge elettorale: la segretaria del Pd Schlein ripete da mesi di non volersi trovare nelle condizioni di governare con la destra. Per evitarlo, la legge perfetta è quella che sta preparando la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma non lo può dire. La scalata silenziosa di Comer Industries, che ha acquisito una parte di Nabtesco: si tratta di un raro caso di espansione italiana in Giappone
