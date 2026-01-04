Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 gennaio: la rassegna stampa

In apertura dei giornali il blitz americano in Venezuela: raid su Caracas, catturati Maduro e la moglie e portati a New York per essere processati. Trump: “Governeremo il Paese fino alla transizione, il petrolio sarà nostro”. Meloni: “Un intervento legittimo”. Strage di Crans-Montana, tre italiani morti nel rogo: sono stati identificati dal Dna