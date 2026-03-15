Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 marzo: la rassegna stampa di Sky TG24
In apertura dei giornali, il blocco di Hormuz da parte dell'Iran: il presidente americano Trump chiede agli altri Paesi di inviare navi nello Stretto per superare l'impasse ed evitare un'impennata dei prezzi del petrolio. Intanto, gli Usa bombardano l'isola di Kharg. Scontro tra i due vicepremier Tajani e Salvini sull'acquisto del greggio russo
- Trump all'attacco sul petrolio: dopo i raid sull'isola di Kharg, il presidente americano sprona i Paesi a inviare navi per liberare lo stretto di Hormuz. Ancora tensioni sul greggio russo, scontro tra Salvini e Tajani. Nuova offensiva di Israele in Libano, Parigi si offre per ospitare i negoziati. Intervista a Elly Schlein, leader del Pd: "Il governo dica no all'uso delle basi Usa, e ci ascolti sulle accise". Corteo a Roma contro il governo, bruciato un cartellone con Nordio e Meloni
- Coalizione per Hormuz: il presidente americano Trump sollecita tutti i Paesi a inviare navi per difendere lo Stretto, bloccato dall'Iran. Raid americani, intanto, sull'isola di Kharg, da cui passa il 90% del petrolio di Teheran. Israele pronto a invadere il Libano. Vertice straordinario del G7 sull'energia. Sul greggio russo è scontro tra Salvini e Tajani. Filosofia, addio ad Habermas: erede dei Lumi e profeta d'Europa
- La trappola di Hormuz: ora Trump chiede aiuto. Il primo tentativo di portare Usa e Iran a una de-escalation finisce in un nulla di fatto: la guerra ha sempre più epicentro nello Stretto, bloccato da Teheran. Per questo il presidente americano si appella agli altri Paesi, compresa la Cina, affinché inviino navi per liberare Hormuz. Rischio shock per il prezzo del petrolio
- Gli Stati Uniti bombardano l'isola di Kharg, centrale per l'export del petrolio iraniano. Appello di Trump per Hormuz: "Gli altri Paesi inviino navi nello Stretto". Una mossa per frenare l'impennata dei prezzi? I Paesi del Golfo, intanto, tentano una mediazione. Corteo per il No al Referendum, bruciate le foto di Meloni e Nordio. Sdegno bipartisan, ma è alta tensione sulla consultazione popolare. Fdi: "Odio rosso". Conte (M5s): "No alle violenze"
- Inter avvelenata: Pio non basta, l'Atalanta pareggia. Silenzio stampa contro l'arbitro Manganiello: contestato il gol di Krstovic, reclamato un rigore su Frattesi. Chivu, furioso dopo il gol dell'1-1, viene espulso. La squadra nerazzurra è scarica e impaurita. Milan, occasione per andare a -5: il Diavolo a casa della Lazio (ore 20.45). Baseball, che Italia: altra impresa, Portorico ko. Ora è semifinale al World Classic. Tennis, Sinner batte Zverev: alle 22 è finale con Medvedev