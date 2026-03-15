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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 marzo: la rassegna stampa di Sky TG24

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In apertura dei giornali, il blocco di Hormuz da parte dell'Iran: il presidente americano Trump chiede agli altri Paesi di inviare navi nello Stretto per superare l'impasse ed evitare un'impennata dei prezzi del petrolio. Intanto, gli Usa bombardano l'isola di Kharg. Scontro tra i due vicepremier Tajani e Salvini sull'acquisto del greggio russo

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Protesta dei rider in diverse città. Cgil: "Basta sfruttamento". FOTO

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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 marzo: la rassegna stampa

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Gli sviluppi dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina, con lo scontro tra il presidente Usa...

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