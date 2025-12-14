Bergamo, 19enne muore cadendo dal tetto di un capannone abbandonato

Un suo coetaneo che era con lui è stato invece soccorso in codice verde. L'episodio attorno all'1 della notte scorsa in una struttura abbandonata di via Acerbis ad Alzano Lombardo, un tempo sede dell'Italcementi

Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte cadendo dal tetto di uno stabilimento abbandonato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Un suo coetaneo che era con lui è stato invece soccorso in codice verde. L'episodio attorno all'1 della notte scorsa in una struttura abbandonata di via Acerbis, un tempo sede dell'Italcementi. Sul posto sono giunti i mezzi del 118, ma per il diciannovenne non c'è stato nulla da fare. Per ricostruire le circostanze dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri.