Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bergamo, 19enne muore cadendo dal tetto di un capannone abbandonato

Cronaca
©Ansa

Un suo coetaneo che era con lui è stato invece soccorso in codice verde. L'episodio attorno all'1 della notte scorsa in una struttura abbandonata di via Acerbis ad Alzano Lombardo, un tempo sede dell'Italcementi

ascolta articolo

Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte cadendo dal tetto di uno stabilimento abbandonato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Un suo coetaneo che era con lui è stato invece soccorso in codice verde. L'episodio attorno all'1 della notte scorsa in una struttura abbandonata di via Acerbis, un tempo sede dell'Italcementi. Sul posto sono giunti i mezzi del 118, ma per il diciannovenne non c'è stato nulla da fare. Per ricostruire le circostanze dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri. 

Cronaca: Ultime notizie

Bergamo, 19enne muore cadendo dal tetto di un capannone abbandonato

Cronaca

Un suo coetaneo che era con lui è stato invece soccorso in codice verde. L'episodio attorno all'1...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis le ritorsioni annunciate da...

15 foto

Roma, polizia scopre auto radiocomandata con esplosivo in un box

Cronaca

A effettuare la scoperta sono stati gli agenti della polizia durante una perquisizione per droga....

Firenze, trovato un cadavere in un baule di un'abitazione

Cronaca

Il cadavere è stato scoperto durante un'ispezione dei vigili urbani che, attivati da una...

Milano, treno d'epoca per dire addio a stazione Porta Genova. FOTO

Cronaca

Un treno d’epoca composto da carrozze degli anni ’30 e Corbellini degli anni ’50,...

8 foto

Cronaca: i più letti