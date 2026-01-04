Terremoto in Valtiberina, scosse in Toscana nell'Aretino e nel Pisano

Prosegue in Toscana lo sciame sismico che sta interessando la Valtiberina da oltre una settimana, con scosse di bassa intensità che si sono verificate anche nelle ultime ore a San Sepolcro e ad Anghiari, in provincia di Arezzo. La più forte, di magnitudo 2.1, è avvenuto questa mattina alle 7:06 ad Anghiari, ed è stata avvertita da parte della popolazione. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), dal 26 dicembre sono state registrate decine e decino di scosse, tutte di lieve entità. Sempre stamani, in Toscana la terra ha tremato a San Giuliano Terme (Pisa), con magnitudo 2.4.