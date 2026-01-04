Terremoto in Valtiberina, scosse in Toscana nell'Aretino e nel Pisano

Eventi di bassa entità a Sansepolcro e ad Anghiari, la più forte di magnitudo 2.1. Sempre stamani, in Toscana la terra ha tremato a San Giuliano Terme (Pisa), con magnitudo 2.4
Prosegue in Toscana lo sciame sismico che sta interessando la Valtiberina da oltre una settimana, con scosse di bassa intensità che si sono verificate anche nelle ultime ore a San Sepolcro e ad Anghiari, in provincia di Arezzo. La più forte, di magnitudo 2.1, è avvenuto questa mattina alle 7:06 ad Anghiari, ed è stata avvertita da parte della popolazione. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), dal 26 dicembre sono state registrate decine e decino di scosse, tutte di lieve entità. Sempre stamani, in Toscana la terra ha tremato a San Giuliano Terme (Pisa), con magnitudo 2.4.
Cosa fare in caso di terremoto, i consigli della Protezione Civile
Avere sempre pronti in casa un kit di pronto soccorso e un estintore, conoscere i piani di emergenza comunali ed evitare di fuggire utilizzando scale e ascensori. Dalle regole per la propria sicurezza a quelle per non intralciare i soccorsi: il vademecum in caso di eventi sismici