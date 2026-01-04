Montagna, trovato morto escursionista veneto disperso dal 27 dicembre

È stato ritrovato senza vita Simone Dal Bon, l’escursionista di 43 anni originario di Schio, in provincia di Vicenza, del quale non si avevano più notizia dallo scorso 27 dicembre. L’uomo era disperso sulle Piccole Dolomiti tra Veneto e Trentino. Due giorni fa i soccorritori, coordinati dal Soccorso Alpino e Speleologico sia del Trentino che del Veneto, avevano ritrovato la sua autovettura concentrando così le ricerche dell’uomo nella zona di Pian delle Fugazze. Il cadavere dell’escursionista è stato rinvenuto oggi non lontano da quell’area. I soccorritori e le forze dell’ordine sono ora al lavoro per cercare di accertare le cause del decesso.