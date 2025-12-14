Offerte Sky
Fano, si intrecciano i paracadute durante il lancio: due morti

Cronaca
©Ansa

L'incidente si è verificato durante la discesa con il paracadute nei pressi dell'aeroporto. Secondo una prima ricostruzione, i paracadute si sarebbero intrecciati non permettendo di atterrare in sicurezza e le due vittime, l'istruttore e una donna, sarebbero precipitati da circa 50 metri di altezza

ascolta articolo

Due paracadutisti esperti sono morti durante un lancio a Fano, in provincia di Pesaro Urbino. Le vittime sono Violetta Laiketsion, 63 anni e originaria di Rimini, ed Ermes Zampa, 70 anni e residente a Fano. Secondo una prima ricostruzione, i due paracadute si sarebbero intrecciati non permettendo di atterrare in sicurezza ai paracadutisti, che sarebbero precipitati tra i 30 e i 50 metri d'altezza. L'incidente si è verificato durante la discesa con il paracadute di quattro persone nei pressi dell'aeroporto di Fano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari del 118. 

Le prime ricostruzioni

"C'erano 14 persone sull'aereo da cui hanno saltato. Non ho visto il momento in cui si sono toccati, ma dovrebbe essere avvenuto attorno ai 30/40 metri, una quota troppo bassa per poter fare qualunque cosa", ha raccontato Roberto Mascio, direttore della scuola di paracadutismo di Fano. "Ho visto solo i due paracaduti collassati che venivano giù, non si sono resi conto della presenza l'uno dell'altro", ha aggiunto. Le vittime "erano molto esperte, avevano anni di paracadutismo alle spalle", ha precisato Mascio.

Sindaco di Fano: "Cordoglio e vicinanza alle famiglie"

Il sindaco di Fano Luca Serfilippi ha espresso "cordoglio e vicinanza alle famiglie" a seguito dell'incidente. "Oggi Fano è stata colpita da una notizia dolorosa: all'aeroporto cittadino due paracadutisti hanno perso la vita durante un lancio", ha precisato il primo cittadino. 

Attore Carlos Suarez morto sul set: paracadute non si è aperto

