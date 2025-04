Attore Carlos Suarez morto sul set: paracadute non si è aperto

Un tragico incidente scuote il mondo del cinema: l'attore Carlos Suarez, 52 anni, perde la vita durante le riprese di un film in Spagna. L’interprete iberico è precipitato da una mongolfiera e il paracadute non si è aperto. La polizia indaga sulle cause della sciagura

Un tragico incidente ha scosso il mondo del cinema: l'attore spegnolo Carlos Suárez, 52 anni, ha perso la vita durante le riprese di un film in Spagna.

Una giornata di riprese si è trasformata in una tragedia inaspettata a La Villa de Don Fadrique, una località nei pressi di Toledo, in Spagna.

L’attore Carlos Suarez, noto per la sua passione per gli sport estremi, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto nella mattinata del 1° aprile 2025. L’interprete stava girando una scena ad alto rischio per il film La Fiera, un'opera ispirata alle sue stesse imprese, quando si è verificato l’irreparabile.

La sequenza prevedeva un lancio da una mongolfiera in volo, un'azione che Suarez aveva già compiuto molte volte in passato. Tuttavia, questa volta qualcosa è andato storto. Dopo essersi gettato nel vuoto, il paracadute non si è aperto, condannandolo a una caduta fatale.