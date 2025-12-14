Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Circolare Ps: massima attenzione sugli obiettivi ebraici in Italia

Cronaca

Il provvedimento diramato per le elezioni dei rappresentanti dell'Unione della comunità ebraica italiana verrà mantenuto anche nei prossimi giorni alla luce dell'attentato che si è verificato a Bondi Beach durante la festa ebraica di Hanukkah

ascolta articolo

Mantenere la massima attenzione sui possibili obiettivi ebraici in Italia: è l'alert che già ieri era stato diramato in un circolare del Dipartimento della Pubblica sicurezza in vista delle elezioni dei rappresentanti dell'Unione della comunità ebraica italiana, in programma oggi. Il provvedimento mirava ad un innalzamento delle misure su tutti i luoghi ritenuti 'sensibili' e verrà mantenuto anche nei prossimi giorni alla luce dell'attentato che si è verificato a Bondi Beach durante la festa ebraica di Hanukkah.

FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Mondo

Sydney, spari su festa ebraica a Bondi Beach. Le immagini dei soccorsi

Sulla famosa spiaggia australiana due persone - un padre cinquantenne, deceduto, e suo figlio ventiquattrenne, ora in ospedale - hanno sparato sulla folla mentre era in corso una celebrazione della festività ebraica di Hanukkah. Il bilancio è di 15 vittime e 38 feriti. Tra i morti anche il rabbino di Sydney, Eli Schlanger, e un bambino

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Circolare Ps: massima attenzione sugli obiettivi ebraici in Italia

Cronaca

Il provvedimento diramato per le elezioni dei rappresentanti dell'Unione della comunità ebraica...

Sicilia, ennesimo incidente sulla strada statale Palermo-Sciacca

Cronaca

La tragedia evitata grazie all'intervento di un vigile del fuoco fuori servizio. Gli scontri...

Fano, si intrecciano i paracadute durante il lancio: due morti

Cronaca

L'incidente si è verificato durante la discesa con il paracadute nei pressi dell'aeroporto....

Bergamo, 19enne muore cadendo dal tetto di un capannone abbandonato

Cronaca

Un suo coetaneo che era con lui è stato invece soccorso in codice verde. L'episodio attorno all'1...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 dicembre: la rassegna stampa

Cronaca

Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis le ritorsioni annunciate da...

15 foto

Cronaca: i più letti