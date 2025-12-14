Circolare Ps: massima attenzione sugli obiettivi ebraici in Italia

Il provvedimento diramato per le elezioni dei rappresentanti dell'Unione della comunità ebraica italiana verrà mantenuto anche nei prossimi giorni alla luce dell'attentato che si è verificato a Bondi Beach durante la festa ebraica di Hanukkah
Mantenere la massima attenzione sui possibili obiettivi ebraici in Italia: è l'alert che già ieri era stato diramato in un circolare del Dipartimento della Pubblica sicurezza in vista delle elezioni dei rappresentanti dell'Unione della comunità ebraica italiana, in programma oggi. Il provvedimento mirava ad un innalzamento delle misure su tutti i luoghi ritenuti 'sensibili' e verrà mantenuto anche nei prossimi giorni alla luce dell'attentato che si è verificato a Bondi Beach durante la festa ebraica di Hanukkah.
Sydney, spari su festa ebraica a Bondi Beach. Le immagini dei soccorsi
Sulla famosa spiaggia australiana due persone - un padre cinquantenne, deceduto, e suo figlio ventiquattrenne, ora in ospedale - hanno sparato sulla folla mentre era in corso una celebrazione della festività ebraica di Hanukkah. Il bilancio è di 15 vittime e 38 feriti. Tra i morti anche il rabbino di Sydney, Eli Schlanger, e un bambino