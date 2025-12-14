Almeno tre persone sono state uccise durante una celebrazione di Hanukkah a Bondi Beach, alla periferia orientale di Sydney, dopo che alcuni uomini armati hanno aperto il fuoco sui partecipanti. La polizia ha definito l'accaduto un "episodio in corso", esortando la popolazione a evitare la zona: "Chiunque si trovi sul posto dovrebbe mettersi al riparo". Alcuni partecipanti sarebbero stati colpiti, molti sarebbero fuggiti o si starebbero nascondendo. Secondo il Jerusalem Post, due persone sono state arrestate poco dopo l'evento, hanno confermato le forze dell'ordine locali.

Più persone vestite di nero hanno aperto il fuoco

Le immagini condivise sui social media, spiega il Daily Star, mostrano un massiccio intervento della polizia nella zona, frequentata da gente del posto e turisti. Testimoni hanno riferito che un uomo è sceso da un veicolo a Campbell Parade e ha aperto il fuoco. Ulteriori riprese dalla scena mostrano due persone vestite di nero che sparano sulla spiaggia. In un ulteriore aggiornamento, la polizia del Nuovo Galles del Sud ha dichiarato: "Vi preghiamo di condividere il nostro messaggio affinché i cittadini evitino la zona di Bondi Beach mentre l'operazione di polizia continua" e "stiamo ancora chiedendo alle persone nella zona di mettersi al riparo finché non saremo in grado di determinare cosa sta succedendo". La spiaggia di Bondi, situata nella periferia orientale della città, è un luogo iconico amato da gente del posto e turisti. È una delle spiagge più famose al mondo, rinomata per la sua atmosfera rilassata e la sabbia dorata e anche per il surf.