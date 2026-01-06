Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Venezuela, Maduro in tribunale: "Mi hanno rapito". Machado attacca Rodriguez. LIVE

live Mondo
©Getty

L'ex leader venezuelano e la moglie ieri per la prima volta davanti alla giustizia Usa per rispondere alle accuse di narcoterrorismo. Con le catene ai piedi, Maduro si è proclamato innocente e "prigioniero di guerra". Se condannato per tutti i quattro capi di imputazione rischia una pena compresa tra i 20 anni e l'ergastolo. Attenderà in prigione la nuova udienza, il 17 marzo. La presidente ad interim Rodríguez invita Trump a "lavorare insieme". "Sta collaborando", commenta il presidente Usa

in evidenza

Nicolas Maduro e sua moglie ieri per la prima volta davanti alla giustizia Usa per rispondere alle accuse di narcoterrorismo. Con le catene ai piedi, l'ex leader venezuelano si è proclamato innocente e "prigioniero di guerra". Se condannato per tutti i quattro capi di imputazione rischia una pena compresa tra i 20 anni e l'ergastolo. Attenderà in prigione la nuova udienza, il 17 marzo. La presidente ad interim Rodríguez invita Trump a "lavorare insieme". "Sta collaborando", commenta il presidente Usa.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Venezuela, Delcy Rodriguez presidente ad interim. Cosa succede ora?

Durante il suo insediamento, il 5 gennaio, Rodriguez ha ribadito che quella degli Stati Uniti è una "aggressione militare illegittima" e che Maduro e sua moglie sono tenuti in ostaggio a New York. Poi ha promulgato il decreto che sancisce lo stato di eccezione in tutto il Paese. Intanto cresce la tensione in Venezuela, tra proteste e incertezza.

Venezuela, Delcy Rodriguez presidente ad interim. Cosa succede ora?

Venezuela, Delcy Rodriguez presidente ad interim. Cosa succede ora?

Vai al contenuto

Maduro si dichiara non colpevole: sono stato rapito

Petrolio, perché gli Stati Uniti vogliono le riserve del Venezuela?

Gli Usa, nonostante dispongano di petrolio, ne importano una gran quantità: questo perché quello che producono è il cosiddetto “leggero”, mentre per permettere alle raffinerie di lavorarlo per ottenere benzina serve quello denso.

Petrolio, perché gli Stati Uniti vogliono le riserve del Venezuela?

Petrolio, perché gli Stati Uniti vogliono le riserve del Venezuela?

Vai al contenuto

Machado attacca Rodriguez e dice di voler tornare "il prima possibile" in Venezuela

La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado ha dichiarato di voler tornare in patria "il prima possibile" e ha attaccato duramente la presidente ad interim Delcy Rodriguez. 

Per ricevere le notizie di Sky TG24

Mondo: Ultime notizie

Si dimette il capo dei Servizi segreti ucraini Malyuk

Mondo

Era alla guida dell'agenzia dal luglio 2022. Un raid russo ha colpito un ospedale di Kiev: due...

Media, c'è accordo tra Trump e Netanyahu per colpire Iran

Mondo

Il presidente Usa e il primo ministro israeliano avrebbero raggiunto un accordo per colpire...

Maduro in tribunale a New York: innocente, sono prigioniero di guerra

Mondo

Il presidente deposto del Venezuela e la moglie Cilia Flores sono comparsi in aula dopo...

Crans-Montana, tornano salme vittime italiane. Venerdì la messa a Roma

Mondo

Terminata l'identificazione, un volo dell'Aeronautica militare ha riportatoiin Italia le...

Tre voli in 24 ore per 600 turisti italiani bloccati a Sharm El-Sheik

Mondo

A causa della chiusura dello spazio aereo greco. In stretto raccordo con la Farnesina,...

Mondo: I più letti