Venezuela, Maduro in tribunale: "Mi hanno rapito". Machado attacca Rodriguez. LIVE
L'ex leader venezuelano e la moglie ieri per la prima volta davanti alla giustizia Usa per rispondere alle accuse di narcoterrorismo. Con le catene ai piedi, Maduro si è proclamato innocente e "prigioniero di guerra". Se condannato per tutti i quattro capi di imputazione rischia una pena compresa tra i 20 anni e l'ergastolo. Attenderà in prigione la nuova udienza, il 17 marzo. La presidente ad interim Rodríguez invita Trump a "lavorare insieme". "Sta collaborando", commenta il presidente Usa
Nicolas Maduro e sua moglie ieri per la prima volta davanti alla giustizia Usa per rispondere alle accuse di narcoterrorismo. Con le catene ai piedi, l'ex leader venezuelano si è proclamato innocente e "prigioniero di guerra". Se condannato per tutti i quattro capi di imputazione rischia una pena compresa tra i 20 anni e l'ergastolo. Attenderà in prigione la nuova udienza, il 17 marzo. La presidente ad interim Rodríguez invita Trump a "lavorare insieme". "Sta collaborando", commenta il presidente Usa.
Venezuela, Delcy Rodriguez presidente ad interim. Cosa succede ora?
Durante il suo insediamento, il 5 gennaio, Rodriguez ha ribadito che quella degli Stati Uniti è una "aggressione militare illegittima" e che Maduro e sua moglie sono tenuti in ostaggio a New York. Poi ha promulgato il decreto che sancisce lo stato di eccezione in tutto il Paese. Intanto cresce la tensione in Venezuela, tra proteste e incertezza.
Venezuela, Delcy Rodriguez presidente ad interim. Cosa succede ora?
Maduro si dichiara non colpevole: sono stato rapito
Petrolio, perché gli Stati Uniti vogliono le riserve del Venezuela?
Gli Usa, nonostante dispongano di petrolio, ne importano una gran quantità: questo perché quello che producono è il cosiddetto “leggero”, mentre per permettere alle raffinerie di lavorarlo per ottenere benzina serve quello denso.
Petrolio, perché gli Stati Uniti vogliono le riserve del Venezuela?
Machado attacca Rodriguez e dice di voler tornare "il prima possibile" in Venezuela
La leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado ha dichiarato di voler tornare in patria "il prima possibile" e ha attaccato duramente la presidente ad interim Delcy Rodriguez.
